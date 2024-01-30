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علوم الدار

تأثر الدولة خلال الأيام المقبلة بامتداد منخفض جوي سطحي

تأثر الدولة خلال الأيام المقبلة بامتداد منخفض جوي سطحي
30 يناير 2024 20:35

توقع المركز الوطني للأرصاد تأثر الدولة في الأيام المقبلة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وتيار هوائي غربي مع تدفق كميات من السحب من جهة الجنوب الغربي.

وأوضح المركز في بيان له أن طقس اليوم الأربعاء سيكون غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة الغربية والساحلية وتمتد على المناطق الشمالية مع احتمال سقوط أمطار خاصة ليلاً.

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وخلال يومي الخميس والجمعة، يتعمق المنخفض الجوي العلوي تدريجياً وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة يتخللها سحب ركامية خاصة على المناطق الشمالية وبعض المناطق الشرقية والساحلية يصاحبها سقوط أمطار على فترات مع انخفاض في درجات الحرارة.

ونوه المركز الوطني للأرصاد إلى أن السبت المقبل سيشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة وتقل السحب، وحركة الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية يوم الجمعة معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والاتربة .. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان.

 

المصدر: وام
الحالة الجوية
المركز الوطني للأرصاد
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