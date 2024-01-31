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أمطار على أبوظبي والعين و«الأرصاد» تشير إلى تعمق المنخفض الجوي غداً وبعد غدٍ

أمطار على أبوظبي والعين و«الأرصاد» تشير إلى تعمق المنخفض الجوي غداً وبعد غدٍ
31 يناير 2024 15:42

إبراهيم سليم (أبوظبي)
شهدت مناطق في أبوظبي والعين، ومناطق متفرقة من الدولة هطول أمطار، نتيجة تأثر الدولة، بداية من اليوم، بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، تصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وتيار هوائي غربي، مع تدفق كميات من السحب من جهة الجنوب الغربي.

ويسود طقس غائم جزئياً ومغبر أحياناً، يصبح غائماً على بعض المناطق الغربية والساحلية، مع سقوط أمطار، خاصة ليلاً وصباح الخميس، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان، وهطلت الأمطار على سيح اللحمة غرب العين، ورماح، وناهل وبدع سعود بالعين، وطريق العين أبوظبي، والعجبان، والشهامة وسويحان، بأبوظبي

وحسب تقرير الحالة الجوية الذي أصدره المركز الوطني للأرصاد، يتوقع أن يكون طقس اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، خاصة الغربية والساحلية، وتمتد على المناطق الشمالية، مع احتمال سقوط أمطار، خاصة ليلاً.

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ويتوقع أن يتعمق المنخفض الجوي العلوي تدريجياً يومي الخميس والجمعة، حيث تزداد كميات السحب على مناطق متفرقة، وتتخللها السحب الركامية، خاصة على المناطق الشمالية وبعض المناطق الشرقية والساحلية، يصاحبها سقوط أمطار على فترات، مع انخفاض في درجات الحرارة، فيما يشهد طقس السبت انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة، وتقل السحب يوم السبت.

وتكون الرياح جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية يوم الجمعة، معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، والبحر يكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان.

الأمطار
المركز الوطني للأرصاد
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