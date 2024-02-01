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تنبيه من شرطة أبوظبي

شرطة أبوظبي
1 فبراير 2024 12:00

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة.

ونبهت إلى ضرورة عدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظاً على سلامتكم وسلامة مستخدمي الطريق.

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وذلك عبر تنبيه لشرطة أبوظبي في حسابها الرسمي بمنصة "إكس"،  اليوم.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الرؤية الأفقية
الغبار ـ الأتربة
شرطة أبوظبي
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