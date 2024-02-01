تنبيه من شرطة أبوظبي

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة.

ونبهت إلى ضرورة عدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظاً على سلامتكم وسلامة مستخدمي الطريق.

وذلك عبر تنبيه لشرطة أبوظبي في حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم.