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«إسلامية الشارقة» تفتتح مسجدي «الصفوان» و«الخاشعين»

«إسلامية الشارقة» تفتتح مسجدي «الصفوان» و«الخاشعين»
6 فبراير 2024 01:02

الشارقة (الاتحاد)

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افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة مسجد الصفوان بالمنطقة الصناعية 17، حيث شيد على نفقة بيت الشارقة الخيري، ومسجد الخاشعين بمنطقة الرقيبة 8 في ضاحية السيوح، والذي شيد على نفقة أحد المحسنين، ويتسع المسجدان لـ 1450 مصلياً، وذلك بحضور عبدالله خليفة يعروف السبوسي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وعدد من مسؤولي الشؤون الإسلامية وأعضاء لجنة افتتاح المساجد بالدائرة.
ويأتي افتتاح المسجدين ضمن جهود الدائرة المستمرة لمواكبة الخطة التنموية لإمارة الشارقة، واستعدادها لشهر رمضان الفضيل لتلبية حاجة القاطنين، وتيسير أداء الشعائر والعبادات، وتوفير الأجواء الإيمانية لهم، ترجمة لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
شيد مسجد «الصفوان» بالمنطقة الصناعية 17 وفق الطراز المعماري الإسلامي الممزوج بالطابع الحديث، على مساحة أرض تبلغ 2559 متراً مربعاً، تضم المصلى الذي يتكون من طابقين، ومرافقه الخدمية من الميضأة ودورات المياه وسكن للإمام وآخر للمؤذن، ويتسع لما يقارب 1000 مصلٍ.
وشيد مسجد الخاشعين بمنطقة الرقيبة 8 في ضاحية السيوح وفق الطراز المعماري الإسلامي الممزوج بالطابع الحديث، على مساحة أرض تبلغ 2830 متراص مربعاً، تضم المصلى ومرافقه الخدمية من الميضأة ودورات المياه وسكن للإمام، ويتسع المسجد لـ 450 مصلياً منها 50 لمصلى النساء.

إسلامية الشارقة
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الشارقة
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