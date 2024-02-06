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محمد بن راشد يلتقي أعيان البلاد ورجال أعمال ومسؤولي الدوائر في مجلس الشندغة بدبي

محمد بن راشد يلتقي أعيان البلاد ورجال أعمال ومسؤولي الدوائر في مجلس الشندغة بدبي
6 فبراير 2024 23:12

 التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في مجلس الشندغة بدبي اليوم (الثلاثاء)، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، جمعا من أعيان البلاد ورؤساء ومديري الدوائر والهيئات والمؤسسات ورجال الأعمال.

وحرص سموه خلال اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، على تجاذب أطراف الحديث مع الحضور حول جملة من الموضوعات المتعلقة بمسيرة التنمية الشاملة في دبي والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ الرؤى والطموحات الكبيرة لدولة الإمارات وإمارة دبي، مؤكداً سموه أن نجاح دولة الإمارات كنموذج تنموي فريد تمكن من تحقيق إنجازات ضخمة نالت تقدير العالم، اعتمد في جانب كبير منه على الشراكة القوية بين القطاعين الحكومي والخاص، والقائمة على مراعاة المصالح المشتركة والتوظيف الواعي للطاقات والإمكانات على أسس علمية تراعي الظروف والمتغيرات الإقليمية والعالمية المحيطة، وفي إطار من المرونة الكافية للتعامل بكفاءة مع تداعياتها.

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وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء على أهمية تعزيز هذه الشراكة التي طالما كانت نموذجاً يحتذى به في التوظيف الأمثل للموارد والطاقات والإمكانات التي يتمتع بها الجانبان في دفع عمليات التطوير والتحديث التي لا تتوقف وتهدف في المقام الأول إلى خدمة الوطن وتحقيق مصلحة المواطن.

 

كما التقى سموه مجموعة من أوائل خريجي أكاديمية شرطة دبي، حيث هنّأ صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، الخريجين بتفوقهم ودعاهم أن يستمروا في الحفاظ على تميزهم العلمي والمهني مع دخولهم إلى معترك الحياة العملية، وأن يكونوا على الدوام النموذج والقدوة لأقرانهم وللأجيال الجديدة في السعي الدائم نحو ارتقاء أعلى مراتب النجاح، وأن يحرصوا على تسخير ما يحملون من معارف في خدمة الوطن وإعلاء شأنه وترسيخ مقومات ريادته، متمنياً سموه لهم مزيداً من التوفيق والسداد كل في مجال تخصصه.

المصدر: وام
محمد بن راشد
الإمارات
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