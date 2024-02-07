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«صحة أبوظبي» تنظم ورشة حول ترشيد استهلاك الطاقة

جانب من فعاليات ورشة العمل (من المصدر)
8 فبراير 2024 01:18

أبوظبي (الاتحاد)

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تتعاون دائرة الصحة في أبوظبي، مع دائرة الطاقة في أبوظبي، وشركة أبوظبي لخدمات الطاقة؛ بهدف دعم المنشآت الصحية وتمكينها من تحقيق أهداف الاستدامة في الرعاية الصحية في الإمارة للمساهمة في الوصول إلى الحياد المناخي وخفض الانبعاثات والبصمة الكربونية واستيفاء متطلبات مؤشر «الماسة الخضراء»، ضمن برنامج مؤشر أبوظبي لجودة الرعاية الصحية «مؤشر».
جاء ذلك، ضمن ورشة عمل متخصصة بعنوان «ترشيد استهلاك الطاقة لمباني الرعاية الصحية»، بحضور كل من الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة والمهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة وخالد محمد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة «أبوظبي لخدمات الطاقة»، حيث جمعت نخبة من المختصين في شركة أبوظبي لخدمات الطاقة وأكثر من 150 ممثلاً عن المنشآت الصحية في الإمارة للتعريف بأبرز الممارسات والمعايير التي تمكن المؤسسات الصحية في أبوظبي من المضي قدماً نحو تعزيز استدامة عملياتها ومواصلة تخفيض بصمتها الكربونية.
وخلال الورشة، تم استعراض كيفية اتخاذ التدابير الكفيلة بالحفاظ على الطاقة وتقليل الاستهلاك الكلي لها في المستشفيات، من خلال الاستفادة من خبرات شركة أبوظبي لخدمات الطاقة في مجال إعادة تأهيل المباني بحلول لتعزيز كفاءة الاستهلاك، والتي ستقوم بتقييم مستويات استهلاك الطاقة الحالية في مباني المستشفيات والمستويات التي سيتم الوصول إليها في حال تنفيذ إجراءات رفع الكفاءة الموصى بها لترشيد استهلاك الطاقة والمياه في المباني والمنشآت المستهدفة.
ووقعت الدائرة مذكرة تفاهم استراتيجية مع مركز جنيف للاستدامة، المؤسسة المدعومة من الاتحاد الدولي للمستشفيات، والتي ركزت على تمكين منشآت وخدمات الرعاية الصحية من التغلب على تحديات الاستدامة من خلال تزويد قطاع الرعاية الصحية بالمعارف والمهارات والأدوات اللازمة لتحقيق نتائج إيجابية.

الإمارات
دائرة الصحة
ترشيد الاستهلاك
ترشيد استهلاك الطاقة
دائرة الطاقة
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