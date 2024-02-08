جامعة زايد تستضيف 50 حدثاً

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك جامعة زايد في شهر الإمارات للابتكار، حيث سيشارك الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في فرعي الجامعة في فعاليات «الإمارات تبتكر 2024»، أكبر مهرجان سنوي للابتكار في الدولة، الممتد طوال شهر فبراير. وباعتبارها مؤسسة رائدة في التعليم العالي، تلتزم جامعة زايد برعاية نمو الطلاب، وقد خططت لأكثر من 50 حدثاً في الحرم الجامعي لتهيئة جو الابتكار في الحرم الجامعي.

وستشهد أنشطة هذا العام استضافة ورش عمل وعروض تقديمية، ومسابقات هاكاثون، بقيادة طلبة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس. ويتم تنظيم هذه الفعاليات من قبل مجموعة واسعة من الكليات والأقسام والمكاتب الإدارية في جامعة زايد.

وتشمل أبرز الفعاليات تحدي الإبداع البيئي للطلبة الذي تستضيفه كلية العلوم الطبيعية والصحية، ومسابقة التصميم التي ينظمها مكتب الحياة الطلابية، وتحدي الهاكاثون وعلوم البيانات الذي تنظمه كلية الابتكار التقني، بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك عروض تعليمية معززة بالذكاء الاصطناعي، ومسابقات برمجة الكمبيوتر، ومسابقات في إدارة الأعمال، من بين الأنشطة التحفيزية الأخرى التي تنظمها كلية الدراسات متعددة التخصصات.

وقال الدكتور مايكل ألين، مدير جامعة زايد بالإنابة: «تتيح لنا المشاركة في فعاليات الإمارات تبتكر فرصة تسليط الضوء على الإبداع الرائع لطلابنا وطالباتنا وكفاءة أعضاء هيئة التدريس لدينا. وتعكس مجموعة الفعاليات الواسعة التزامنا بتعزيز النظام البيئي الديناميكي في الحرم الجامعي، حيث يمكن للأفكار المبتكرة أن تزدهر، وتسهم في تحقيق رؤية (مئوية الإمارات 2071)، والعمل على تجهيز جيل يحمل راية المستقبل، ويتمتع بأعلى المستويات العلمية والقيم الأخلاقية والإيجابية، لضمان الاستمرارية، وتأمين مستقبل سعيد وحياة أفضل للأجيال المقبلة، ورفع مكانة الدولة لمنافسة أفضل دول العالم. وعليه، نود أن ندعو جميع الطلبة للمشاركة في هذه الفعاليات القيمة التي ستقام خلال الشهر الجاري».

كما ستتاح فرصة المشاركة في جلسات التدريب المهني التي تركز على ريادة الأعمال والمشاريع المبتكرة، ما يعزز كفاءة الطلبة واستعدادهم المهني. ويتمكن الطلبة المشاركون في برنامج تحدي الشركاء لهذا الفصل الدراسي - وهو مبادرة رائدة في جامعة زايد تتيح للمشرفين من جهات العمل والمؤسسات تدريب الطلبة على مواجهة تحديات واقعية - فرصة تقديم مشاريعهم الفريدة لجميع الحضور والمشاركين في الفعاليات خلال شهر الابتكار.

وأضافت جين تاتيرتون، مساعد نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة بالإنابة: «يعد مهرجان الابتكار حدثاً بارزاً كل عام للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وفرصة رائعة لطلابنا للتعمق في عالم الابتكار وتطوير مهاراتهم واختبار قدراتهم الإبداعية. وفي كل عام، تتزايد مشاركتنا في هذا الحدث، إلى جانب مجموعة الأنشطة التي نقدمها. ونأمل أن يمكّن هذا الشهر طلابنا من أن يصبحوا صناع التغيير في الغد».