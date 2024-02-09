مهرجان العين للزهور الأربعاء المقبل في حديقة الجاهلي

العين (وام)

وفق استراتيجية دائرة البلديات والنقل لإيجاد أماكن ترفيهية مستدامة تدعم السياحة الداخلية في أبوظبي، تستعد بلدية مدينة العين لإطلاق النسخة الجديدة من مهرجان العين للزهور 2024 في حديقة الجاهلي، من 14 فبراير الجاري وحتى 14 مارس المقبل.

وقال سالم راشد الكتبي، المدير التنفيذي لقطاع عمليات البلديات الفرعية، إن المهرجان يضم 11 منطقة ترفيهية وتفاعلية، منها حديقة الزهور المضيئة التي تنفذ لأول مرة في مدينة العين، ومنطقة تثقيفية تعرّف الضيوف بأنواع الزهور والحياة الفطرية، ومنطقة للمأكولات واستراحة للعائلات ومساحة للأسر المنتجة، كذلك يحتوي المهرجان على باقة زهور ضخمة بمساحة 49 متراً مربعاً بـاستخدام 7 آلاف زهرة.. وأوضح المهندس عبدالله سلطان الدرعي، مدير إدارة الخدمات الفنية بمركز بلدية وسط المدينة، أن البلدية تسعى من خلال المهرجان إلى إبراز مدينة العين وجهة ترفيهية وسياحية مهمة، امتداداً لصورتها الجمالية التي تحظى بها كمدينة للواحات، ولتحقيق ذلك، قامت البلدية بزراعة أكثر من 6 ملايين زهرة في الشوارع الرئيسة في مدينة العين، خلال عام 2023.