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«الياه سات» تتعاون مع شركات عالمية لإطلاق اتحاد خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة

أرشيفية
10 فبراير 2024 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة «الياه سات»، المزود الرائد لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع Viasat, Inc. وTerrestar Solutions وLigado Networks وOmnispace عن إطلاق اتحاد خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة (MSSA)، الذي سيعمل على توفير نطاق أوسع وخيارات متعددة لتعزيز وتطوير المنظومة الواعدة للاتصالات المباشرة بين الأقمار الصناعية والأجهزة المحمولة (D2D).
ويسعى اتحاد خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة إلى تطوير منظومة عالمية شاملة تستخدم أكثر من 100 ميجاهرتز من طيف النطاق L وS المخصص بالفعل والمرخص لخدمات الأقمار الصناعية المتنقلة، والذي يعتبر مناسباً تماماً للتكامل مع مجموعة واسعة من الأجهزة المحمولة. ويعتزم الاتحاد (غير الربحي) التوافق مع معايير مشروع شراكة الجيل الثالث (3GPP) لتوسيع التغطية الأرضية للأجهزة المتنقلة ودعم خدمات الإنترنت لدى مشغلي شبكات الهاتف المحمول (MNO) وخدمات البث المباشر عبر الإنترنت (OTT). ومن خلال الجمع بين خبراتهم إلى جانب شركائهم الآخرين في القطاع، يدعم الأعضاء المؤسسون لاتحاد خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة تكامل الشبكات الأرضية والفضائية بهدف توفير الاتصالات المستدامة والقابلة للتطوير بأسعار معقولة لأي جهاز في أي وقت ومكان. وتستطيع خدمات اتصال الأجهزة المحمولة المباشر بالأقمار الصناعية D2D توسيع نطاق الاتصال وتمكين المنافسة في العديد من القطاعات الكبيرة والمتنوعة، وتشمل القطاعات الخلوية والصناعية والحكومية والزراعة والسيارات وغيرها. 

الاتصالات الفضائية
وقال مارك دانكبيرج، رئيس مجلس إدارة اتحاد خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة Viasat : يُعدّ دمج إمكانية الاتصال عبر الأقمار الصناعية في الهواتف المحمولة فرصة تحولية لقطاع الأقمار الصناعية. وسيكون اتحاد خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة بمثابة تحالف يشمل قادة القطاع ذوي الهدف الموحّد وقوة دافعة في تحويل هذا السوق الجديد إلى واقع ملموس مع احترام حقوق الدول في المشاركة بشكل هادف والحفاظ على سيادتها في قطاع الاتصالات الفضائية سريع النمو. 

مُشغلو الأقمار
ومن جانبه، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: “يسعدنا أن نصبح مُشغل الأقمار الصناعية الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي ينضم كعضو مؤسس في اتحاد خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة الذي يضم مُشغلي الأقمار الصناعية البارزين على مستوى العالم. ويتماشى إنشاء الاتحاد الجديد مع جهودنا الرامية إلى تحقيق التكامل بين الاتصال عبر الأقمار الصناعية والشبكات الأرضية، وهو أمر بالغ الأهمية لتسخير قوة تقنيات الفضاء وتسريع نمو القطاعات الواعدة وخاصة إنترنت الأشياء واتصال الأجهزة المباشر بالأقمار الصناعية D2D ، باعتبارهما من الركائز الأساسية لاستراتيجية نمو« الياه سات».

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