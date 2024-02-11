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العمل والدراسة عن بعد في أبوظبي يوم غد الاثنين

العمل والدراسة عن بعد في أبوظبي يوم غد الاثنين
11 فبراير 2024 13:27

قال مكتب أبوظبي الإعلامي عبر حسابه على منصة "إكس": "نظراً لتقلب الظروف الجوية في إمارة أبوظبي، سيتم يوم غد الاثنين 12 فبراير 2024 تفعيل العمل عن بعد في الجهات والشركات الحكومية، وتستثنى من ذلك المهام التي تتطلب التواجد في مقر العمل.

كما يتم تفعيل الدراسة عن بُعد في جميع المدارس والجامعات ومؤسسات التعليم العالي في أبوظبي والعين والظفرة".

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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