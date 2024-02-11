العمل والدراسة عن بعد في أبوظبي يوم غد الاثنين

قال مكتب أبوظبي الإعلامي عبر حسابه على منصة "إكس": "نظراً لتقلب الظروف الجوية في إمارة أبوظبي، سيتم يوم غد الاثنين 12 فبراير 2024 تفعيل العمل عن بعد في الجهات والشركات الحكومية، وتستثنى من ذلك المهام التي تتطلب التواجد في مقر العمل.



كما يتم تفعيل الدراسة عن بُعد في جميع المدارس والجامعات ومؤسسات التعليم العالي في أبوظبي والعين والظفرة".

نظراً لتقلب الظروف الجوية في الإمارة، سيتم يوم غد الاثنين 12 فبراير 2024 تفعيل العمل عن بعد في الجهات والشركات الحكومية، وتستثنى من ذلك المهام التي تتطلب التواجد في مقر العمل. كما يتم تفعيل الدراسة عن بُعد في جميع المدارس والجامعات ومؤسسات التعليم العالي في أبوظبي والعين والظفرة. pic.twitter.com/UgbQFRGlhF — مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) February 11, 2024