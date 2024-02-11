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السعودية تتقدم بخالص التعازي إلى الإمارات في شهداء الواجب

شعار وزارة الخارجية السعودية
11 فبراير 2024 21:30

تقدمت المملكة العربية السعودية بخالص التعازي والمواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، في استشهاد أربعة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي في الصومال، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.
ودانت وزارة الخارجية السعودية، في بيان اليوم، هذا الهجوم الإرهابي، وجددت موقف المملكة الثابت والداعي لنبذ العنف والإرهاب والتطرف مهما كانت صوره ودوافعه، معربةً عن تضامن المملكة العربية السعودية التام، ووقوفها إلى جانب الإمارات والبحرين والصومال في هذا المصاب الجلل، وعبرت «عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي شهداء الواجب، وللأشقاء حكومةً وشعباً».

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