الإثنين 12 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد: تنسيق الرؤى يسهم في تحقيق التنمية المستدامة

محمد بن راشد يتوسط الحضور في صورة جماعية بحضور مكتوم بن محمد ومحمد الحسيني ومديرة صندوق النقد الدولي وعدد من وزراء المالية العرب (وام)
12 فبراير 2024 01:49

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ومحمد بن راشد يرحبان بضيوف الإمارات المشاركين في القمة العالمية للحكومات 2024
محمد بن راشد: الكفاءات العربية قادرة على إحداث نقلة نوعية في نُظُم الإدارة الحكومية

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، ومعالي كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، عدداً من أصحاب المعالي وزراء المالية العرب المشاركين في منتدى المالية العامة للدول العربية الذي انعقدت أعماله أمس.
وفي بداية اللقاء، رحّب سموه بالمشاركة العربية في أعمال القمة العالمية للحكومات، وبحضور عدد من أصحاب القرار الاقتصادي والمالي في عدد من الدول العربية.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية تنسيق الرؤى العربية، الحكومية تحديداً، وتبادل الخبرات بين مختلف دول المنطقة، لا سيما العربية منها، في تحقيق التنمية المستدامة التي تُعدّ هدفاً تسعى إليه دول العالم كافة.
وأعرب أصحاب المعالي وزراء المالية العرب، خلال اللقاء، عن تطلعاتهم لتعزيز تعاون دولهم مع دولة الإمارات، والاستفادة من التجارب الاقتصادية الرائدة للإمارات، مشيرين إلى أنهم يتطلعون، عبر مشاركتهم في القمة العالمية للحكومات، إلى التعرف على أحدث التوجهات العالمية والتجارب الناجحة التي استطاعت التغلب على التحديات الاقتصادية.

محمد بن راشد
الإمارات
دبي
مكتوم بن محمد بن راشد
صندوق النقد الدولي
القمة العالمية للحكومات
آخر الأخبار
حالة الطقس المتوقعة على الدولة
علوم الدار
حالة الطقس المتوقعة على الدولة
اليوم 09:30
تنبيه من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس
علوم الدار
تنبيه من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس
اليوم 08:53
تراجع أسعار النفط
اقتصاد
تراجع أسعار النفط
اليوم 08:26
تنبيه مهم من شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنبيه مهم من شرطة أبوظبي
اليوم 08:05
هطول أمطار الخير على أبوظبي
علوم الدار
هطول أمطار الخير على أبوظبي
اليوم 08:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©