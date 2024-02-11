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تشييع جثامين شهداء الوطن الأبرار

حاكم عجمان وعمار النعيمي والشيوخ والمشيعون يؤدون صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن خليفة البلوشي (الصور من وام)
12 فبراير 2024 01:49

عجمان (وام)
أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، صلاة الجنازة عقب صلاة العصر أمس في جامع الشيخ زايد بمنطقة الجرف بعجمان، على جثمان شهيد الوطن والواجب خليفة البلوشي الذي ارتقى إلى العلا شهيداً وزملاؤه أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.
وأدى صلاة الجنازة إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ومديري الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية الإسلامية المقيمة في البلاد، حيث ووري جثمان الشهيد الثرى في مقبرة الجرف.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده، عن صادق عزائهما ومواساتهما إلى أسرة وذوي الشهيد، داعيين الله تعالى أن يتغمد شهيد الوطن بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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كما أدى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، صلاة الجنازة على جثمان الشهيد العريف سليمان سعيد محمد الشحي، عقب صلاة المغرب في مسجد الشيخ زايد برأس الخيمة.
وأدى الصلاة إلى جانب سموه، عدد من المسؤولين وأبناء القبائل وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، وجموع غفيرة من المواطنين.
كان جثمان الشهيد الشحي قد وصل إلى مطار البطين الخاص بأبوظبي، صباح أمس، ضمن جثامين شهداء الوطن الأبرار الأربعة الذين تعرضوا لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين.

كما أدى معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة صلاة الجنازة على جثمان الشهيد الوكيل/1محمد الشامسي، عقب صلاة العصر أمس، في مسجد المطاوعة بمدينة العين.
وأدى الصلاة إلى جانب معاليه عدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وجموع غفيرة من المواطنين والمسؤولين.
كان جثمان الشهيد الشامسي قد وصل إلى مطار البطين الخاص بأبوظبي، صباح أمس، ضمن جثامين شهداء الوطن الأبرار الأربعة، الذين تعرضوا لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين.

رأس الخيمة
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