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علوم الدار

سعيد النظري: القمة العالمية للحكومات تسلط الضوء على تمكين العلماء

سعيد النظري: القمة العالمية للحكومات تسلط الضوء على تمكين العلماء
12 فبراير 2024 01:48

دبي (وام)

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قال سعيد النظري، الأمين العام لمبادرة نوابغ العرب، إن القمة العالمية للحكومات منصة دولية تجمع المسؤولين الحكوميين وممثلي المؤسسات الخاصة من مختلف أنحاء العالم، موضحاً أن «الاجتماع العربي للقيادات الشابة» تضمن جلسات وورش عمل حول كيفية احتضان النوابغ، وتمكين العلماء وذوي المواهب في العالم العربي.
ونوه بأن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لجائزة «نوابغ العرب»، جاء بهدف تمكين العلماء، وتحقيق نهضة علمية وتنموية للشعوب العربية، وتعزيز ثقة أبناء المنطقة والهجرة العكسية للعقول المبدعة، واستقطاب تلك المواهب، وعودة العالم العربي إلى مكانه الطبيعي.
ولفت إلى دور دولة الإمارات العربية المتحدة ومبادراتها من أجل تعزيز الإسهامات العلمية والمعرفية في المنطقة العربية، والاهتمام بالإنسان أولاً والذي يؤدي بدوره إلى نمو المجتمعات، وتحقيق التنمية المستدامة.

سعيد النظري
القمة العالمية للحكومات
الإمارات
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