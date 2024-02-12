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علوم الدار

حالة الطقس المتوقعة على الدولة

حالة الطقس المتوقعة على الدولة
12 فبراير 2024 09:30

أدى امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا تشهده الدولة أمس إلى هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد، مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، واضطراب البحر في الخليج العربي وبحر عمان، إذ تعمق المنخفض الجوي أمس ويتوقع استمرار تعمقه اليوم.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم طقس غير مستقر وغائم جزئي إلى غائم يتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة - يصاحبها الرعد والبرق، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غرباً.

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ورياح نشطة السرعة إلى قوية والبحر مضطرب الموج إلى شديد الأضطراب احياناً مع نشاط السحب في بحر عمان ويصل ارتفاع الموج 9 قدم في العمق وذلك من الساعه 06:00 وحتى الساعه 22:00 اليوم الاثنين.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الطقس
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