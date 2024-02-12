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منصور بن زايد: تضحيات شهداء الإمارات ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن وشعبه

منصور بن زايد: تضحيات شهداء الإمارات ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن وشعبه
12 فبراير 2024 13:42

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن تضحيات شهداء الإمارات ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن وشعبه.
وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»:«تضحيات شهداء الإمارات ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن وشعبه.. نسأل الله تعالى أن يرحم شهداءنا الذين استشهدوا خلال أدائهم مهامهم في دعم الاستقرار والسلام في الصومال وخالص التعازي والمواساة لذويهم».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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