منصور بن زايد: تضحيات شهداء الإمارات ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن وشعبه

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن تضحيات شهداء الإمارات ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن وشعبه.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»:«تضحيات شهداء الإمارات ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن وشعبه.. نسأل الله تعالى أن يرحم شهداءنا الذين استشهدوا خلال أدائهم مهامهم في دعم الاستقرار والسلام في الصومال وخالص التعازي والمواساة لذويهم».

تضحيات شهداء الإمارات ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن وشعبه..نسأل الله تعالى أن يرحم شهداءنا الذين استشهدوا خلال أدائهم مهامهم في دعم الاستقرار والسلام في الصومال وخالص التعازي والمواساة لذويهم. — منصور بن زايد (@HHMansoor) February 12, 2024