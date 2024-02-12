طحنون بن زايد: ننعى شهداء الوطن الأبرار من منتسبي قواتنا المسلحة

نعى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، شهداء الوطن الأبرار من منتسبي قواتنا المسلحة الذين ارتقوا خلال أداء واجبهم في جمهورية الصومال.

وقال سموه عبر حسابه في منصة إكس:"ننعى شهداء الوطن الأبرار من منتسبي قواتنا المسلحة الذين ارتقوا خلال أداء واجبهم في جمهورية الصومال.. نسأل الله أن يتقبلهم ويرفع درجتهم ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، وندعو المولى بالشفاء العاجل للمصابين".