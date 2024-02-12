الثلاثاء 13 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طحنون بن زايد: ننعى شهداء الوطن الأبرار من منتسبي قواتنا المسلحة

طحنون بن زايد
12 فبراير 2024 14:29

نعى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، شهداء الوطن الأبرار من منتسبي قواتنا المسلحة الذين ارتقوا خلال أداء واجبهم في جمهورية الصومال.

وقال سموه عبر حسابه في منصة إكس:"ننعى شهداء الوطن الأبرار من منتسبي قواتنا المسلحة الذين ارتقوا خلال أداء واجبهم في جمهورية الصومال.. نسأل الله أن يتقبلهم ويرفع درجتهم ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، وندعو المولى بالشفاء العاجل للمصابين".

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: العمل من أجل السلام في المنطقة
حمدان بن زايد: شهداء الإمارات الأبرار سطروا أسمى المعاني وأروع الأمثلة

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
طحنون بن زايد
شهداء الوطن
آخر الأخبار
طرح تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1»
الرياضة
طرح تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1»
اليوم 14:40
«أدنيك» تضاعف مساهماتها الاقتصادية إلى 7.37 مليار درهم في 2023
اقتصاد
«أدنيك» تطلق النسخة الخامسة من برنامج «تنفيذ»
اليوم 14:38
تسليط الضوء على مستقبل الحوكمة في أول استطلاع عالمي للوزراء
علوم الدار
تسليط الضوء على مستقبل الحوكمة في أول استطلاع عالمي للوزراء
اليوم 14:37
الإمارات ترسل طائرة تحمل 55 طناً من المساعدات الإغاثية والطبية للمتضررين في أوكرانيا
علوم الدار
الإمارات ترسل طائرة تحمل 55 طناً من المساعدات الإغاثية والطبية للمتضررين في أوكرانيا
اليوم 14:25
أردا جولر.. عندما تعادل 20 مليون يورو 13 دقيقة
الرياضة
أردا جولر.. عندما تعادل 20 مليون يورو 13 دقيقة
اليوم 14:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©