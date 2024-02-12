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رئيس "دافوس": الإمارات تلتزم نهجاً تطلعياً استشرافياً

رئيس "دافوس": الإمارات تلتزم نهجاً تطلعياً استشرافياً
12 فبراير 2024 15:28

أثنى البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، على الدور الحيوي الذي تلعبه دولة الإمارات وإمارة دبي في احتضان حكومات العالم والمؤسسات العالمية وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي تلتزمان نهجاً تطلعياً استشرافيا للغاية وهو نهج التدريب والاستفادة من الحلول والأفكار والتواصل مع الآخرين من خلال منصة علمية مثل القمة العالمية للحكومات".

وأكد رئيس "دافوس"، في تصريحات على هامش مشاركته فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات المقامة في دبي أهمية النسخة الحالية للقمة والتي تقام دوريا في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف الوصول إلى صيغ مشتركة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، مشدداً على الدور الحيوي والفعال الذي تقوم به الحكومات في تحويل اقتصاديات مجتمعاتها من خلال دمج التقنيات الحديثة في العمل الحكومي.

وأوضح أن القمة العالمية للحكومات تلعب دوراً مهماً في صياغة رؤى جديدة للعمل الحكومي والتعاون الدولي، مشيراً إلى النقاشات الثرية التي تضمنتها جلسات العمل حول الذكاء الاصطناعي والانتقال السلس الذي تدعمه تلك الحكومات في عصر التحول الرقمي.

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ووجه البروفيسور كلاوس شواب رسالة إلى ممثلي حكومات دول العالم المشاركة.. داعياً الحكومات إلى مواكبة التغيير حتى لو كان التغيير مؤلماً في وقت ما لكن في النهاية سيؤدي إلى عالم أفضل".

كانت أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 التي تعقد تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" قد انطلقت اليوم وتستمر حتى 14 فبراير الحالي في دبي بمشاركة أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة.

المصدر: وام
المناخ
القمة العالمية للحكومات
الإمارات
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