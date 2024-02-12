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علوم الدار

استمرار الفرصة لسقوط أمطار غداً

استمرار الفرصة لسقوط أمطار غداً
12 فبراير 2024 20:16

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية خلال النهار، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة الغربية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب، وتكون حركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 20 إلى 30 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
الموج في الخليج العربي مضطرب مع السحب صباحاً، يصبح متوسطا إلى خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 12 :15 والمد الثاني عند الساعة 04:26، والجزر الأول عند الساعة 09:01 والجزر الثاني عند الساعة 21:55.
في بحر عمان، الموج مضطرب مع السحب صباحاً، يصبح متوسطا إلى خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:23 والمد الثاني عند الساعة 00:27، والجزر الأول عند الساعة 18:08 والجزر الثاني عند الساعة 07:02.

 

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المصدر: وام
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