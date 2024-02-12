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علوم الدار

حمدان بن محمد في مقدمة مستقبلي رئيس مجلس الوزراء القطري

حمدان بن محمد في مقدمة مستقبلي رئيس مجلس الوزراء القطري
12 فبراير 2024 21:33

تقدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي مستقبلي معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، ضيف شرف القمة العالمية للحكومات 2024، وذلك لدى وصوله إلى دبي، اليوم الاثنين، في مستهل زيارته التي يترأس خلالها وفد بلاده رفيع المستوى في أعمال القمة التي يشارك فيها أيضاً أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة.
كما كان في استقبال معاليه، لدى وصوله إلى مطار دبي الدولي، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، سفير الدولة لدى دولة قطر، وسعادة الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري، سفير دولة قطر لدى الدولة، وعدد من المسؤولين. 

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تجمع القمة العالمية للحكومات 120 وفداً حكومياً وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، ولفيفاً من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك. 
يُذكر أن كلاً من دولة قطر الشقيقة والجمهورية التركية وجمهورية الهند الصديقتين، هم ضيوف شرف النسخة الحالية من القمة العالمية للحكومات، في إطار الروابط والشراكات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات بالدول الثلاث، والتي تلقي بدورها من خلال القمة الضوء على تجاربها المتميزة في مجال تطوير العمل الحكومي وأفضل مبادراتها التنموية.

المصدر: وام
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