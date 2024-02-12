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رئيس الدولة ورئيس الوزراء المصري يبحثان علاقات البلدين

رئيس الدولة ورئيس الوزراء المصري يبحثان علاقات البلدين
12 فبراير 2024 22:33

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء جمهورية مصر العربية الشقيقة، العلاقات الأخوية الراسخة، وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما المتبادلة، انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، إضافة إلى عددٍ من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قصر الشاطئ في أبوظبي، رئيس الوزراء المصري الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة يشارك خلالها في القمة العالمية للحكومات 2024 التي بدأت أعمالها اليوم في دبي.
ونقل الدكتور مصطفى مدبولي إلى صاحب السمو رئيس الدولة تحيات أخيه فخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته في شهداء الوطن من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية الذين استشهدوا إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال، خلال أدائهم مهامهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية وتأهيل أفرادها.

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واستعرض سموه ورئيس الوزراء المصري مسارات التعاون المشترك بين البلدين، خاصة المجالات الحيوية التي تقوم عليها التنمية، وترفد الاقتصاد الوطني وتنوعه في البلدين الشقيقين.
وتطرق اللقاء إلى القمة العالمية للحكومات التي تعقد تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، وأهمية ما تطرحه من موضوعات وحلول مبتكرة بشأن استشراف مستقبل الحكومات، والإسهام في بناء مستقبل أفضل للدول والمجتمعات، من خلال تمكين صناع القرار، والعمل على تعزيز جاهزيتهم للمستقبل.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والوفد المرافق لرئيس الوزراء المصري.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
مصطفى مدبولي
مصر
الإمارات
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