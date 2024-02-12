رئيس الدولة يستقبل رئيس وزراء إقليم كردستان العراق

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، معالي مسرور بارزاني، رئيس وزراء إقليم كردستان العراق الشقيق الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، يشارك خلالها في القمة العالمية للحكومات 2024 التي تعقد في دبي.

ونقل معالي رئيس الوزراء إلى سموه، في بداية اللقاء، تحيات معالي نجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار، فيما حمله سموه تحياته وتمنياته إلى معالي نجيرفان بارزاني.

كما أعرب معالي رئيس الوزراء عن خالص تعازيه ومواساته إلى سموه في شهداء الوطن من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية الذين استشهدوا إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال، خلال أدائهم مهامهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية وتأهيلها، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وبحث سموه ومعالي مسرور بارزاني، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات والعراق الشقيق، خاصة إقليم كردستان العراق في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية التي تخدم جهود التنمية، وتحقيق الازدهار لدى الجانبين.

وتطرق اللقاء إلى القمة العالمية للحكومات، التي تعقد هذا العام تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، وأهمية ما تطرحه من موضوعات وحلول مبتكرة بشأن مستقبل الحكومات وكفاءة الإدارة الحكومية وفاعليتها التي تعد عناصر رئيسة لتعزيز جهود التنمية الوطنية والاستدامة وجاهزية المجتمعات والدول للمستقبل.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.