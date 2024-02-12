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شرطة أبوظبي توجه نداء للسائقين

شرطة أبوظبي توجه نداء للسائقين
12 فبراير 2024 23:12

دعت شرطة أبوظبي، اليوم الاثنين، السائقين إلى توخي الحذر في ظل الأحوال الجوية التي تمر بها الدولة هذه الأيام.
وقالت الشرطة، على منصة «إكس»، إنها «تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية».
من جانبها، حذّرت هيئة أبوظبي للدفاع المدني «من الأحوال الجوية الماطرة».
وأضافت «الهيئة»، على موقع «إكس» (تويتر سابقاً) أنها «تدعوكم لأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمّع المياه».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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