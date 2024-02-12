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محمد بن راشد: علاقات تاريخية متينة بين الإمارات ومصر

محمد بن راشد مستقبلاً رئيس الوزراء المصري بحضور أحمد بن سعيد
12 فبراير 2024 23:20

دبي (الاتحاد)

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، التي انطلقت في دبي، أمس، وتستمر لمدة ثلاثة أيام تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».
تم خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين الإمارات ومصر على مختلف المستويات، لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين، وبما يعزز مكانتيهما الإقليمية والدولية.

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ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمعالي الدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق، مؤكداً عمق أواصر الروابط ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، والحرص المشترك على تطوير تلك العلاقات والنهوض بها إلى مستويات جديدة في مختلف المجالات.
وثمَّن سموه حرص جمهورية مصر العربية الشقيقة على المشاركة الفاعلة في القمة العالمية للحكومات، متمنياً سموه لمصر قيادةً وحكومةً وشعباً مزيداً من التقدم والازدهار والنماء في القطاعات والمجالات كافة.
من جانبه، أكد معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، عمق العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على تنميتها وتطويرها في القطاعات كافة.
وهنّأ معاليه دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على التنظيم النموذجي للقمة العالمية للحكومات والتفاعل العالمي الواسع مع مخرجاتها، مشيداً بدور القمة منصة عالمية هدفها النهوض بالعمل الحكومي وتحقيق التنمية والازدهار واستشراف آفاق جديدة لغد أفضل للبشرية.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية.

محمد بن راشد
مصطفى مدبولي
مصر
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