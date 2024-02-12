رئيس الدولة يستقبل رئيس الكونغو برازيفيل

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فخامة دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو برازيفيل الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتنموية والاستثمارية وغيرها من الجوانب التي تخدم التنمية والازدهار الاقتصادي في البلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.