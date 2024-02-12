بلدية العين ترفع الجاهزية للتعامل مع تداعيات الجو

العين (وام)

تواصل بلدية مدينة العين جهودها لاستيعاب تداعيات الحالة الجوية التي تشهدها الدولة عامة ومدينة العين خاصة من خلال خطة استباقية تتمثل في رفع درجة الاستعداد والجاهزية، وإعداد الفرق الميدانية والموارد، وتعزيز كفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار في الشوارع والإنفاق بالمدينة. وتأتي هذه الجهود والخطط لضمان انسيابية المياه خلال تساقط الأمطار الغزيرة والبرد والحد من مخاطر تجمعها، وتوفير الآليات والمعدات للتعامل مع حالات الطوارئ، بالإضافة إلى تفعيل خطة التواصل الداخلية والخارجية مع الجهات القيادية والمساندة، وتسخير إمكاناتها كافة، البشرية والمادية والتعامل السريع مع البلاغات الطارئة، حرصاً على سلامة أفراد المجتمع.

ووفرت البلدية مجموعة من المضخات والمعدات الآلية تشمل معدات ثقيلة وصهاريج ومكائن سحب المياه، موزعة على 21 موقعاً تغطي جميع المناطق الرئيسية في مدينة العين. وتتضمن الاستعدادات فتح وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار في المناطق التي ستتأثر بارتفاع منسوب الأمطار خلال الحالة الجوية. كما خصصت البلدية فرق للاستجابة تضمنت مهندسين وفرق الصيانة الطارئة ومراقبين والعمالة المساعدة والسائقين التي تعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى خط الاستجابة من خلال مركز الاتصال على الرقم 993 لتلقي بلاغات الجمهور على مدار الساعة والتي تشمل تجمعات المياه وسقوط الأشجار، إضافة إلى انقطاع الإنارة في بعض الطرق الخارجية، والتي تتعامل معها فرق العمل بكل حرفية حسب خطة الاستجابة المعتمدة من خلال توفير المعدات والاحتياجات اللازمة لمعالجة هذه البلاغات لتبلغ نسبة التعافي 100%.