الثلاثاء 13 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية العين ترفع الجاهزية للتعامل مع تداعيات الجو

البرد في العين (من المصدر)
13 فبراير 2024 02:30

العين (وام)

أخبار ذات صلة
أمطار و«برد».. و«الأرصاد»: الحالة الجوية تنتهي اليوم
وانخفاض درجات الحرارة إلى 7 درجات في جيس

تواصل بلدية مدينة العين جهودها لاستيعاب تداعيات الحالة الجوية التي تشهدها الدولة عامة ومدينة العين خاصة من خلال خطة استباقية تتمثل في رفع درجة الاستعداد والجاهزية، وإعداد الفرق الميدانية والموارد، وتعزيز كفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار في الشوارع والإنفاق بالمدينة. وتأتي هذه الجهود والخطط لضمان انسيابية المياه خلال تساقط الأمطار الغزيرة والبرد والحد من مخاطر تجمعها، وتوفير الآليات والمعدات للتعامل مع حالات الطوارئ، بالإضافة إلى تفعيل خطة التواصل الداخلية والخارجية مع الجهات القيادية والمساندة، وتسخير إمكاناتها كافة، البشرية والمادية والتعامل السريع مع البلاغات الطارئة، حرصاً على سلامة أفراد المجتمع.
ووفرت البلدية مجموعة من المضخات والمعدات الآلية تشمل معدات ثقيلة وصهاريج ومكائن سحب المياه، موزعة على 21 موقعاً تغطي جميع المناطق الرئيسية في مدينة العين. وتتضمن الاستعدادات فتح وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار في المناطق التي ستتأثر بارتفاع منسوب الأمطار خلال الحالة الجوية. كما خصصت البلدية فرق للاستجابة تضمنت مهندسين وفرق الصيانة الطارئة ومراقبين والعمالة المساعدة والسائقين التي تعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى خط الاستجابة من خلال مركز الاتصال على الرقم 993 لتلقي بلاغات الجمهور على مدار الساعة والتي تشمل تجمعات المياه وسقوط الأشجار، إضافة إلى انقطاع الإنارة في بعض الطرق الخارجية، والتي تتعامل معها فرق العمل بكل حرفية حسب خطة الاستجابة المعتمدة من خلال توفير المعدات والاحتياجات اللازمة لمعالجة هذه البلاغات لتبلغ نسبة التعافي 100%.

العين
بلدية العين
الحالة الجوية
الأمطار
آخر الأخبار
طرح تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1»
الرياضة
طرح تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1»
اليوم 14:40
«أدنيك» تضاعف مساهماتها الاقتصادية إلى 7.37 مليار درهم في 2023
اقتصاد
«أدنيك» تطلق النسخة الخامسة من برنامج «تنفيذ»
اليوم 14:38
تسليط الضوء على مستقبل الحوكمة في أول استطلاع عالمي للوزراء
علوم الدار
تسليط الضوء على مستقبل الحوكمة في أول استطلاع عالمي للوزراء
اليوم 14:37
الإمارات ترسل طائرة تحمل 55 طناً من المساعدات الإغاثية والطبية للمتضررين في أوكرانيا
علوم الدار
الإمارات ترسل طائرة تحمل 55 طناً من المساعدات الإغاثية والطبية للمتضررين في أوكرانيا
اليوم 14:25
أردا جولر.. عندما تعادل 20 مليون يورو 13 دقيقة
الرياضة
أردا جولر.. عندما تعادل 20 مليون يورو 13 دقيقة
اليوم 14:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©