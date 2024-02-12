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علوم الدار

وانخفاض درجات الحرارة إلى 7 درجات في جيس

سقوط أمطار متفاوتة الشدة
13 فبراير 2024 02:30

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

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شهدت مناطق متفرقة في رأس الخيمة أمس سقوط أمطار متفاوتة الشدة ولأوقات متتالية وطويلة، والتي جرت على إثرها الأودية والشعاب المائية، مع انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من 17 درجة مئوية وفي المناطق الجبلية بلغت درجات الحرارة على جبل جيس إلى 7.3 درجة مئوية.
وقامت الجهات المتخصصة في رأس الخيمة في تحقيق حالة من الأمان والانتظام في متابعة الحالة الجوية وإصدار التحذيرات والتنبيهات اللازمة، حيث نبهت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة الجمهور باتباع التدابير الاحتياطية نظراً للأحوال الجويَّة والأمطار الغزيرة على كافة مناطق الإمارة الساحلية والجبلية، كالابتعاد عن مجاري الأودية، عدم عبور الأودية خلال جريانها، تجنُّب التَّخييم في المناطق الجبليَّة، وتخفيف السرعة على الطرقات، وترك مسافة كافية بين المركبات أثناء هطول الأمطار، وعدم الاقتراب من البحر أثناء المنخفض.
وأكدت دائرة الخدمات العامة أن فرق العمل على درجة عالية من الاستعداد للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تشهده الدولة، حيث وفرت الدائرة أكثر من (70) صهريجاً و(30) محطة ضخ في مختلف المناطق والطرق الرئيسية لسحب تجمعات مياه الأمطار. وأفاد المهندس خالد فضل العلي مدير عام دائرة الخدمات العامة، بأن الدائرة باشرت في التعامل مع الحالة الجوية من الصباح الباكر، ورفعت من درجة استعدادها لتطورات المنخفض الجوي، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية، انطلاقاً من حرصها على تعزيز انسيابية الحركة المرورية، والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

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