أمطار و«برد».. و«الأرصاد»: الحالة الجوية تنتهي اليوم

إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت الدولة أمس أمطاراً مختلفة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد على مناطق متفرقة، مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ما أدى إلى جريان الأودية وتدني مدى الرؤية الأفقية، جراء المنخفض الجوي العلوي، بدءاً الأحد، ويتوقع أن ينتهي تأثيره اليوم.

بالمقابل، أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم استمرار الدراسة عن بُعد في جميع المدارس الحكومية اليوم، مراعاة للحالة الجوية التي تمرّ بها الدولة، وحفاظاً على سلامة الطلبة والهيئة التعليمية والإدارية في المدارس. وتفصيلاً، شهدت العاصمة أبوظبي وضواحيها أمس هطول أمطار غزيرة مع برق ورعد، ومختلف مناطق الدولة، كما شهدت مدينة العين تساقطاً تاريخياً لحبات البرد الذي غطى شوارع المدينة وضواحيها التي شهدت هطول أمطار غزيرة مع تساقط لحبات ضخمة من البرد، وأتاح البرد المتساقط الفرصة للشباب والأطفال لالتقاط الحبات وتكوين كرات ثلجية واللهو بها.

وكشف المركز الوطني للأرصاد عن ارتفاع كميات الأمطار التي رصدتها محطات الطقس التابعة للمركز، إذ سجلت محطة جامعة الإمارات وحتى وقت مبكر من يوم أمس أعلى كمية أمطار مسجلة على مستوى الدولة، بإجمالي 136 مم، ثم محطة الصاروج بإجمالي 99.1 مم، تلاها محطة العجبان بإجمالي 72.8 مم، ثم خطم الشكلة بإجمالي 62 مم، ثم محطة الفقع بإجمالي 62.4 مم.

ورصد المركز كميات الأمطار المشاهدة من بدء الحالة إلى أمس، التي نتجت عن تعمق المنخفض الجوي العلوي تدريجياً، بدءاً من الأحد، والذي يتوقع أن تنتهي اليوم، حيث زادت كميات السحب على مناطق متفرقة، تخللتها السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة على فترات والبرق والرعد أحياناً، مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق، مع انخفاض في درجات الحرارة. الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، خاصة مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان، خاصة مع السحب الركامية.

أمطار غزيرة

وتفصيلاً، هطلت أمطار غزيرة مع برق ورعد وبرد على مدينة محمد بن زايد، الوثبة، مدينة شخبوط، الشوامخ، بني ياس بأبوظبي، وعلى المرفأ بمنطقة الظفرة، وأمطار غزيرة مع برد على سويحان، العامرة بالعين، ومدينة خليفة، ومصفح بأبوظبي، ومناطق متفرقة من مدينة العين، بينما هطلت أمطار «غزيرة مع برق ورعد» على سبخة مطي، وحرس حدود الجزيرة بمنطقة الظفرة، وجزيرة أبوظبي، وجزيرة دلما. وهطلت أمطار غزيرة، على رزين، بأبوظبي مخيرز، وجزيرة زيركوه، ومن جسر أبو الأبيض إلى جسر الهرمية على طريق الشيخ خليفة الدولي، والرويس، قرين العيش بالظفرة. وادي سهم (الفجيرة)، وهطلت «أمطار متوسطة إلى غزيرة مع برق ورعد» على بدع المطاوعة بمنطقة الظفرة، كورنيش أبوظبي في أبوظبي.

متوسطة إلى غزيرة

كما هطلت «أمطار متوسطة إلى غزيرة» على بدع دعفس، حبشان، مزيرعة، بو حصا، أم ليله، جبل الظنة بمنطقة الظفرة، وعلى شارع الشيخ خليفة بن زايد الدولي باتجاه المرفأ، ومناطق متفرقة من الفجيرة، وجزيرة أبو الأبيض والوثبة بأبوظبي، والقوع، ومناطق متفرقة من العين.

متوسطة

كما هطلت «أمطار متوسطة» على مدينة زايد، وطريف بمنطقة الظفرة، وعلى دبا بالفجيرة، وعلى مطار دبي الدولي، جميرا، أم سقيم، القوز بدبي، وعلى القوع بالعين.

خفيفة إلى متوسطة

وشملت مناطق هطول «الأمطار الخفيفة إلى متوسطة» غياثي، عصب بمنطقة الظفرة، وطريق الشيخ محمد بن زايد، الخوانيج، الراشدية، الطوار، محيصنة، بدبي، الخزنة، وسويحان بالعين، وعلى كلباء، ضاحية واسط، بالشارقة، غنتوت بأبوظبي، وشوكة برأس الخيمة، ومناطق متفرقة من أم القيوين، وعلى عجمان، والشارقة.

خفيفة

هطلت «أمطار خفيفة» على السلع الشويهات، الحمرا، الغويفات، ومنطقة الظفرة، وعلى الطويلة، ومطار زايد الدولي، ومطار البطين الدولي، الرحبة، وجزيرة صير بني ياس، العجبان، الباهية، الختم بأبوظبي، وعلى الخزامية، والممزر بالشارقة، وعلى مشيرف بعجمان، وعلى خورفكان، ومطار الشارقة الدولي، البطائح بالشارقة، وعلى غليلة، خور خوير الرمس برأس الخيمة، وعلى حتا، وجبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي بدبي، وعلى مطار العين الدولي بالعين.

استمرار العمل عن بُعد في دبي

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أنه تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تقرر استمرار العمل عن بُعد اليوم؛ نظراً للأحوال الجوية. ويشمل هذا القرار الموظفين في جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.

العمل والدراسة عن بعد في العين

أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي، عبر منصة «إكس»، عن أنه نظراً للأحوال الجوية المتقلبة، تقرَّر تمديد العمل عن بُعد في العين ليشمل اليوم الجهات والشركات الحكومية، وتستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، إضافة إلى تمديد الدراسة عن بُعد في جميع المؤسسات التعليمية في العين.

اليوم .. غائم مع سقوط أمطار

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية خلال النهار، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة الغربية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب، وسرعتها من 15إلى 25 تصل إلى40كم/س، والبحر مضطرب الموج مع السحب صباحاً، يصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.