4 مشاريع تطويرية لشاطئي الكورنيش والبطين

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي، توجهها لتنفيذ 4 مشاريع تطويرية في شاطئي الكورنيش والبطين خلال العام الجاري، تتضمن تركيب بوابات الدخول الذكي للشواطئ التي تتطلب رسوم دخول رمزية كشاطئ الكورنيش، وإنشاء ممر خاص لأصحاب الهمم وكبار السن في شاطئ البطين العام.

وأفادت البلدية لـ «الاتحاد» بأن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الخدمات المخصصة لأصحاب الهمم في شاطئ البطين، وتركيب جهاز يساعد أصحاب الهمم على الاستمتاع بالسباحة في البحر في كل من شاطئ الكورنيش وشاطئ البطين العام.

واستقبل شاطئا الكورنيش والبطين خلال العام الماضي 1.357.397 زائراً، حيث شهد شاطئ الكورنيش زيارة 852.133 زائراً، بينما استقبل شاطئ البطين العام للفترة ذاتها 505.264 زائراً.

وأصبحت الشواطئ في مدينة أبوظبي وجهة جاذبة لاستقبال هواة الرياضات المائية والسباحة والباحثين عن الهدوء والخدمات العصرية والترفيه والاستجمام.

وتمتلك شواطئ أبوظبي العديد من المميزات والمواصفات ذات المعايير العالمية، ما أهلها للحصول على شارة العلم الأزرق، حيث تقدم خدمات حضارية كبيرة تسهم في إسعاد الجمهور ومرتادي الشواطئ.

كما تطبّق شواطئ أبوظبي أعلى معايير النظافة والبيئة الصحية والآمنة، ما جعلها وجهة ترفيهية ورياضية ومجتمعية مفضلة لدى شرائح المجتمع كافة، ولدى الزائرين والسياح.

وأكدت البلدية أنها تحرص على إدخال التحسينات والخدمات إلى مرافقها الترفيهية، والتي من شأنها تحقيق تطلعات السكان والسياح والزوار، ومن أبرز الخدمات التي تقدمها الشواطئ للزوار الكرسي العائم لأصحاب الهمم وكبار السن، سيارة النقل المجاني لأصحاب الهمم وكبار السن، وممرات أصحاب الهمم.

كما تنظم البلدية فعاليات مستمرة على الشواطئ خلال فترة الشتاء، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، مثل مهرجان أم الإمارات، مهرجان التراث البحري، وفعالية منار أبوظبي، وغيرها من الفعاليات التي يتم الإعلان عنها عبر المنصات الخاصة ببلدية مدينة أبوظبي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتستعد الشواطئ الرئيسة في مدينة أبوظبي لاستقبال الأعداد المتزايدة من الزائرين، تزامناً مع أشهر الشتاء والانخفاض في درجات الحرارة.

وتوفر الشواطئ العديد من الخدمات كالألعاب المائية، واستخدام نظام النداء المركزي لتنبيه الزوار بمواعيد افتتاح الشاطئ وانتهاء موعد السباحة، بالإضافة إلى اطلاع الزوار على الأحداث الجارية في الشاطئ.

إدارة الشواطئ

تنفذ البلدية برنامج تفتيش يومياً وأسبوعياً وشهرياً من قبل إدارة الشواطئ، وتقوم بتدريب حراس الأمن قبل بداية فترة العمل، ويتم القيام بالتدريب الرياضي اليومي للمنقذين للحفاظ على اللياقة، والذي ينعكس إيجاباً في تقارير الحوادث في الشاطئ، كما يتم التفتيش من قبل إدارة التفتيش والرقابة وإدارة البيئة والصحة والسلامة، وذلك بهدف الارتقاء المستمر بخدمات الشاطئ وتحقيق متطلبات مرتاديه.