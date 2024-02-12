مؤسس «إنفيديا»: الإمارات رسخت مكانتها بإدراج اللغة العربية بالأنظمة

دبي (الاتحاد)

قال جنسن هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «NVIDIA»، إن العالم يشهد بدايات ثورة صناعية جديدة مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي تستدعي تحسن وتسريع أداء أجهزة الحواسيب لتواكب تلك الثورة.

وأضاف، خلال جلسة حاوره فيها معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، حملت عنوان «من سيقود مستقبل الذكاء الاصطناعي؟»، ضمن فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2024، أنه لا مجال للتخوّف من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بل العمل على الاستفادة منها، داعياً كل دولة لأن تمتلك نظامها السيادي الخاص بالذكاء الاصطناعي، بحيث تمتلك البيانات اللازمة لتوثيق تاريخها ومستقبلها.

ورد هوانغ على حديث معالي عمر سلطان العلماء عن منهجية دولة الإمارات التي تسعى بخطى متسارعة لتعزيز أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، بالقول: إن دولة الإمارات رسخت مكانتها من خلال إدراج اللغة العربية في الأنظمة التي طورتها وابتكار نموذج خاص، مشيداً بجهود «كور 42» ومختلف الشركات التكنولوجية في دولة الإمارات في الإبداع والابتكار في هذا المجال.