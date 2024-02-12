الثلاثاء 13 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اجتماع طاولة وزارية مستديرة يستشرف مستقبل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

اجتماع طاولة وزارية مستديرة يستشرف مستقبل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
13 فبراير 2024 02:31

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تسليط الضوء على مستقبل الحوكمة في أول استطلاع عالمي للوزراء
الإمارات ترسل طائرة تحمل 55 طناً من المساعدات الإغاثية والطبية للمتضررين في أوكرانيا

شهدت فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، في يومها الأول، تنظيم طاولة وزارية مستديرة حول أهداف التنمية المستدامة العالمية، في اجتماع هدف إلى تعزيز التعاون الدولي والتصدي للتحديات العالمية المتزايدة.
وبحث الوزراء المشاركون في الاجتماع تحت عنوان «تمهيد الطريق نحو الأجندة العالمية المستقبلية»، سبل وضع أجندة طموح للتنمية العالمية والتعاون عبر الحدود، وآليات تحفيز الإجراءات، بما يواكب مخرجات الحوار العالمي والحاجة إلى تعزيز خطط التنمية المستدامة، من خلال اتباع آلية شاملة ونهج استشرافي للتنمية العالمية.
وجاء الاجتماع ليواكب تطورات مشهد متغير باستمرار في ظل تحديات، مثل تغير المناخ، والتطورات التكنولوجية، والديناميكيات الجيوسياسية المتغيرة، إذ يواجه قادة العالم تحديات غير مسبوقة، ما يفرض ضرورة تكثيف الجهود الدولية، وتنسيق العمل بين الدول لمواجهة تلك التحديات وتشكيل مستقبل التعاون الدولي.
وأدار الاجتماع الوزاري معالي سهيل بن محمد بن فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس المجلس العالمي المعني؛ بهدف التنمية المستدامة الحادي عشر، وحنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ورئيس المجلس العالمي المعني بهدف التنمية المستدامة الأول.
وقال معالي سهيل بن المزروعي: «تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال رؤية قيادتها الرشيدة، على ترسيخ مكانة الدولة بصفتها بلداً فاعلاً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، عبر العمل المشترك مع جميع دول العالم، بما يعود بالنفع على الشعوب والمجتمعات، بهدف إنجاز أهداف التنمية وصنع مستقبل أفضل للجميع».
وأضاف معاليه: «لم يبقَ الكثير من الوقت حتى الموعد النهائي الذي أجمع عليه المجتمع الدولي في عام 2030، فالوعود والأفكار والرؤى وحدها لا تكفي اليوم، بل يجب التركيز على العمل والتنفيذ والإنجاز. فالتحديات التي تواجه العالم تتزايد في الحجم والتعقيد يوماً بعد آخر، وبالتالي أصبح ملِّحاً الآن إطلاق الحلول الفورية لتمكين الحكومات والأفراد من العمل بكفاءة وفعالية في التعامل مع التحديات الأكبر والأكثر تعقيداً».
من جهته، قال عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، إن الطاولة المستديرة الوزارية تعد فرصة مهمة لتوسيع النقاشات التي تمت خلال القمة العالمية للحكومات العام الماضي، حيث تناولت ضرورة تطوير أجندة التنمية العالمية 2030، واستعراض الالتزامات الحالية وتحليل الفرص المستقبلية.
وأضاف: «يأتي التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتنمية المستدامة في مركز رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل الدولة، بأن تكون من أفضل دول العالم، في وقت أصبحت فيه تجربتها في التعامل مع ملفات أهداف التنمية المستدامة معياراً عالمياً يُسترشد به، وممارسة ملهمة يستفيد منها العديد من الحكومات من حول العالم، والتي تطمح في تحقيق أجنداتها الوطنية للاستدامة».

الإمارات
دبي
القمة العالمية للحكومات
آخر الأخبار
طرح تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1»
الرياضة
طرح تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1»
اليوم 14:40
«أدنيك» تضاعف مساهماتها الاقتصادية إلى 7.37 مليار درهم في 2023
اقتصاد
«أدنيك» تطلق النسخة الخامسة من برنامج «تنفيذ»
اليوم 14:38
تسليط الضوء على مستقبل الحوكمة في أول استطلاع عالمي للوزراء
علوم الدار
تسليط الضوء على مستقبل الحوكمة في أول استطلاع عالمي للوزراء
اليوم 14:37
الإمارات ترسل طائرة تحمل 55 طناً من المساعدات الإغاثية والطبية للمتضررين في أوكرانيا
علوم الدار
الإمارات ترسل طائرة تحمل 55 طناً من المساعدات الإغاثية والطبية للمتضررين في أوكرانيا
اليوم 14:25
أردا جولر.. عندما تعادل 20 مليون يورو 13 دقيقة
الرياضة
أردا جولر.. عندما تعادل 20 مليون يورو 13 دقيقة
اليوم 14:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©