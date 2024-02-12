ذياب بن محمد بن زايد: أبناء الإمارات مثال للتضحية والعطاء

أبوظبي (وام)

قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، أمس، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب العقيد الركن محمد مبارك المنصوري الذي ارتقى إلى جوار ربه شهيداً في جمهورية الصومال الشقيقة.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في إمارة أبوظبي، عن بالغ مواساته وصادق تعازيه لأسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يغفر له، وأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وتبادل سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان الأحاديث الودية مع ذوي الشهيد، مؤكداً أن أبناء الإمارات سيظلون مثالاً للتضحية والعطاء، وحراساً للقيم الإنسانية النبيلة في كل بقاع الأرض، مساهمين فاعلين في ترسيخ الأمن والسلام العالميين. وقال: «إن الإمارات لا تنسى تضحيات أبنائها وبطولاتهم التي ستظل محفورة بأحرف من نور في وجدان الأمة وضميرها لتتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل».

كما قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أمس، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب الوكيل أول محمد الشامسي الذي ارتقى إلى جوار ربه شهيداً في جمهورية الصومال الشقيقة.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في مدينة العين، عن بالغ مواساته وصادق تعازيه لأسرة وذوي الشهيد، ودعا الله عز وجل أن يغفر له، وأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، أمس، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب الوكيل أول خليفة البلوشي الذي ارتقى إلى ربه شهيداً في جمهورية الصومال الشقيقة.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في إمارة عجمان، عن بالغ مواساته وصادق تعازيه لأسرة وذوي الشهيد، ودعا الله عز وجل أن يغفر لشهيد الوطن ولزملائه ويتغمدهم جميعاً بواسع رحمته، وأن يحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء، وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأكد سموه لذوي الشهيد خليفة البلوشي أن جنود الإمارات وأبطالها سطروا أروع الملاحم، وجسدوا أسمى النماذج بالتضحية والبطولة والشرف والدفاع عن الحق، وأن شهداء الوطن سيظلون منارات نهتدي بها وتبدد عتمة الظلم، وتحق الحق في كل ميادين الشرف والبطولة في العالم.

كما قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، أمس، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب العريف سليمان الشحي الذي ارتقى إلى ربه شهيداً في جمهورية الصومال الشقيقة.

وأعرب سموه ــ خلال زيارته مجلس العزاء في إمارة رأس الخيمة ــ عن بالغ مواساته وصادق تعازيه لأسرة وذوي الشهيد، ودعا الله عز وجل أن يغفر لشهيد الوطن وشهداء الوطن الأبرار، ويتغمدهم جميعاً بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وأكد سموه لذوي الشهيد سليمان الشحي أن تضحيات شهداء الوطن الأبرار وبطولاتهم ستكون أوسمة فخر وعز على جبين الوطن، لتظل رايته عالية خفاقة مصانة من كل أذى.

بطولات

تبادل سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان الأحاديث الودية مع ذوي الشهيد، وأشاد ببطولات وتضحيات أبناء الإمارات في كل ميادين الشرف والعزة والبطولة، مؤكداً أن شهداء الوطن سيظلون خالدين في ضمائرنا، حاضرين في قلوبنا، نستلهم منهم كل معاني التضحية والإخلاص والبطولة.