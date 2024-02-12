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وزير الدولة لشؤون الدفاع يقدم واجب العزاء في شهداء الوطن

محمد مبارك المزروعي خلال تقديم واجب العزاء لذوي الشهداء (وام)
13 فبراير 2024 02:32

أبوظبي  (وام)
قدم معالي محمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير الدولة لشؤون الدفاع واجب العزاء إلى أسر وذوي شهداء الوطن العقيد محمد المنصوري والوكيل/1 محمد الشامسي والوكيل/1 خليفة البلوشي والعريف سليمان الشحي، الذين استشهدوا إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة، أثناء أداء مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين.

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وتوجه وزير الدولة لشؤون الدفاع - خلال زيارته لمجالس العزاء - بالدعاء إلى الله تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

 

محمد بن مبارك المزروعي
شهداء الوطن
الإمارات
الصومال
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