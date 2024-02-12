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حمدان بن زايد: شهداء الإمارات الأبرار سطروا أسمى المعاني وأروع الأمثلة

حمدان بن زايد: شهداء الإمارات الأبرار سطروا أسمى المعاني وأروع الأمثلة
13 فبراير 2024 02:32

أبوظبي (الاتحاد) 

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قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إن شهداء الإمارات الأبرار سطروا بأرواحهم ودمائهم الزكية أسمى المعاني، وضربوا أروع الأمثلة في التضحية والإيثار.
وتوجه سموه إلى المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء الأبرار بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يشافي المصابين.
وقال سموه، أمس، عبر منصة «إكس»: «اللهم ارحم شهداء الوطن الأبرار الذين سطروا بأرواحهم ودمائهم الزكية أسمى المعاني، وضربوا أروع الأمثلة في التضحية والإيثار.. نسأل الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يشافي المصابين».

حمدان بن زايد
الإمارات
شهداء الوطن
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