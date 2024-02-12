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رئيس الدولة: العمل من أجل السلام في المنطقة

رئيس الدولة: العمل من أجل السلام في المنطقة
13 فبراير 2024 02:32

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن تضحيات شهدائنا لن تُنسى وسنستمر في العمل من أجل السلام في المنطقة.
وقال صاحب السمو رئيس الدولة، أمس، عبر منصة إكس: رحم الله شهداء الإمارات الذين قدموا أرواحهم وهم يؤدون واجبهم في دعم الأمن والاستقرار في الصومال الشقيق. تضحيات شهدائنا لن تُنسى وسنستمر في العمل من أجل السلام في المنطقة.
إلى ذلك، توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالدعاء بالرحمة لشهداء الإمارات، الذين استشهدوا أثناء تأديتهم واجباتهم في حفظ الاستقرار والأمن أينما كانوا، مؤكداً أن دولة الإمارات تؤدي واجبها نحو ترسيخ الأمن والسلام في المنطقـة والعالم.
وقال سموه عبر «منصة إكس»: «الرحمة لشهداء الإمارات وهم يؤدون واجباتهم في حفظ الأمن والاستقرار أينما كانوا، والعز والمجد لدولة الإمارات وهي تؤدي واجباتها في ترسيخ السلام والأمان في المنطقة والعالم من أجل خير البشر».

الإمارات
محمد بن زايد
محمد بن راشد
شهداء الوطن
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