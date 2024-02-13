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مباشر.. تغطية خاصة لأعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2024

مباشر.. تغطية خاصة لأعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2024
13 فبراير 2024 09:07

 تواصل القمة العالمية للحكومات 2024 أعمال يومها الثاني وتستمر حتى 14 فبراير الحالي في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

 

 وتشهد القمة في يومها الثاني، الذي انطلق اليوم ، حضور عدد من رؤساء الدول من بينهم فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، والذي يشارك في جلسة بعنوان حوار مع ضيف الشرف رئيس الجمهورية التركية، كما يلقي فخامة ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا كلمة رئيسية خلال اليوم الثاني، ويشهد اليوم نفسه مشاركة فخامة صادر جباروف رئيس جمهورية قيرغيزستان خلال جلسة رئيسية.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
القمة العالمية للحكومات
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