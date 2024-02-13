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الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع المساعدات الإنسانية على أهالي قطاع غزة

الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع المساعدات الإنسانية على أهالي قطاع غزة
13 فبراير 2024 12:06

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الأحد، توزيع المساعدات الغذائية والإغاثية على أهالي قطاع غزة، استفاد منها 132 ألفاً و883 شخصاً، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وقامت فرق الهلال الأحمر الإماراتي، بتوزيع 6700 قطعة ملابس، منها 3220 سترة شتوية على سكان عدة مناطق في القطاع، فضلاً عن 1334 طرداً غذائياً، و592 طرداً صحياً للمرأة، و617 طرداً صحياً للأطفال، و578 خيمة، و250 كيس نوم، و58 حفاضة للأطفال، فيما قامت فرق الهلال الأحمر الإماراتي بتركيب 25 كشاف إنارة في مخيمات الإيواء.

وفي سياق جهودها الإغاثية الإنسانية، واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تشغيل 28 مطبخاً خيرياً أنتجت 13 ألفاً و280 وجبة غذائية استفاد منها 53 ألفاً و120 فلسطينياً.

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كما واصلت الهيئة، تنفيذ مشروع الخبز المدعم في 7 مخابز أنتجت 2235 ربطة خبز استفاد منها 22 ألفاً و350 فرداً.

وكانت هيئة الهلال الأحمر، قد أطلقت ضمن «عملية الفارس الشهم 3»، قافلة مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة، ضمن حملتها الشتوية السنوية «أنتم الأيادي الدافئة»، حيث تتضمن نحو مليون وستمائة وخمسين ألف قطعة من الملابس الشتوية والأغطية للتدفئة لمواجهة البرد.

المصدر: وام
الهلال الأحمر الإماراتي
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