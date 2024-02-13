الإمارات ترسل طائرة تحمل 55 طناً من المساعدات الإغاثية والطبية للمتضررين في أوكرانيا

أرسلت دولة الإمارات، اليوم، طائرة تحمل على متنها 55 طناً من المساعدات الإغاثية والطبية، تشمل أكثر من 360 من المولدات الكهربائية الشخصية، و5000 كمبيوتر تعليمي محمول وملابس شتوية، وبطانيات ودفايات ومستلزمات طبية، لمساعدة المتضررين في أوكرانيا، وذلك ضمن الدعم الإغاثي المستمر من دولة الإمارات للمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي تواجه الأوكرانيين نتيجة الأزمة الحالية، وسيتم إرسال المساعدات عبر بولندا، ليتم نقلها بعد ذلك إلى داخل الأراضي الأوكرانية.

وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة: «تأتي المساعدات المرسلة إلى جمهورية أوكرانيا، في إطار حرص دولة الإمارات على تقديم يد العون للشعب الأوكراني ودعمه بالمستلزمات كافة. ونأمل أن تساهم تلك المساعدات من التخفيف من معاناة قطاع كبير من الأوكرانيين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في مجالي التعليم والرعاية الصحية».

من جهته، أشار سعادة سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية للتنمية والمنظمات الدولية، إلى أن طائرة المساعدات، تضمنت العديد من الإمدادات الإغاثية، خاصة مولدات الطاقة والبطانيات والملابس الشتوية لمساعدة المتضررين في أوكرانيا على مواجهة ظروف الشتاء القاسية، وكذلك توفير الموارد والمستلزمات الطبية والتعليمية لدعم القطاعين الطبي والتعليمي في أوكرانيا.

وأكد سعادته حرص دولة الإمارات ضمن النهج الإنساني الراسخ لقيادتها الرشيدة على بذل الجهود كافة، لتوفير الاحتياجات الضرورية لشعوب العالم كافة وقت الأزمات الإنسانية، والتخفيف من حدة المعاناة، وخاصة للفئات الأكثر احتياجاً من النساء والأطفال وكبار السن.

يذكر أنه منذ بداية الأزمة قدمت دولة الإمارات إمدادات إغاثية عاجلة للمتضررين في أوكرانيا، منها 100 مليون دولار أميركي للمدنيين الأوكرانيين، كما تم تدشين جسر جوي من المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية الأساسية والطبية والمولدات الكهربائية وسيارات الإسعاف، وغيرها من المستلزمات الطبية والتعليمية، فضلاً عن تسييرها طائرات تحمل إمدادات إغاثية للاجئين الأوكرانيين في دول الجوار، مثل بولندا ومولدوفا وبلغاريا.