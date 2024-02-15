«تمكين أصحاب الهمم» بشرطة دبي ينظم ملتقى باركنسون

دبي (الاتحاد)

شهد الشيخ فيصل بن عبيد آل مكتوم، والشيخ راشد بن ناصر النعيمي، مُلتقى باركنسون، الذي نظمه مجلس تمكين أصحاب الهمم بشرطة دبي، بالتعاون مع «أصدقاء مرضى باركنسون في الإمارات العربية المتحدة»، ومستشفى كينغز كوليدج لندن دبي، بحضور عدد من ضباط شرطة دبي وأعضاء المجلس، وعدد من المتحدثين الأطباء والمتخصصين في المرض. وأزاح الشيخ فيصل بن عبيد آل مكتوم، والشيخ راشد بن ناصر النعيمي، الستار عن أول إصدار لكتاب إماراتي عن مرض الباركنسون باللغتين العربية والإنجليزية، ويحمل عنوان «الباركنسون يتكشف في رمال الإمارات»، مُقدمين النسخة الأولى إلى عبدالرحمن مجان، أحد كبار المواطنين من مرضى الباركنسون، والذي ظهر أيضاً على صفحة الغلاف للكتاب. وقال الشيخ فيصل بن عبيد آل مكتوم: يعد هذا الحدث بمثابة منارة أمل، حيث يعرض التآزر بين التميز في الرعاية الصحية وتمكين المجتمع، مما يخلق تأثيراً تحويلياً لمرضى الباركنسون.