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محمد الشرقي يطلع على خطط الدفاع المدني في الفجيرة

محمد الشرقي في صورة تذكارية مع ضباط الإدارة (وام)
16 فبراير 2024 01:11

الفجيرة (وام)

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، العميد علي عبيد الطنيجي، مدير إدارة الدفاع المدني بالفجيرة.
واطلع سموه خلال اللقاء، على خطط الإدارة ومبادراتها الحالية والمستقبلية في مجال خدمة المجتمع، والتطبيقات التقنية المتطورة التي يتم استخدامها في عمل الإدارة، وتقديم خدماتها للجمهور.
وثمَّن سموه، جهود إدارة الدفاع المدني وفريق عملها، وسعيهم الدائم لتطوير كفاءاتهم في أداء المهام وإنجاز المبادرات وفق مستويات متقدمة تتبع أفضل معايير الجودة والكفاءة. وتقدم العميد علي عبيد الطنيجي بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على اهتمام ومتابعة سموه لعمل إدارة الدفاع المدني بالفجيرة.
حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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