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بلدية أبوظبي تحتفي بجهود أصحاب الهمم

بلدية أبوظبي تحتفي بجهود أصحاب الهمم
16 فبراير 2024 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

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تقديراً لدور منتسبيها الفعال في إنجاح فعاليات العام الماضي، كرمت بلدية مدينة أبوظبي مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في مبادرة تؤكد تقدير البلدية للجهود التي يبذلها شركاؤها الاستراتيجيون، وسعيهم لتوفير كافة الإمكانات التي تسهم في إنجاح وتنفيذ الفعاليات المجتمعية بأفضل صورة، ووفقاً لأفضل المعايير.
وأعربت بلدية مدينة أبوظبي عن شكرها وتقديرها لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومنتسبيها، حيث شاركت المؤسسة في تحقيق الأهداف المجتمعية والترفيهية والتدريبية للفعاليات، مشيرة إلى أن تكاتف جهود الشركاء كفيل بتقديم أفضل الخدمات، وعلى الصعيد ذاته قام مدير مركز بلدية مصفح ومدير إدارة خدمات وإسعاد المجتمع بتقديم شهادات التقدير إلى ممثل مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مؤكدين أهمية مواصلة التعاون في المرحلة المقبلة.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
الإمارات
أصحاب الهمم
مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
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