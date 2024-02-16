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إعلام جامعة عجمان تفوز بجائزة عن «ريختر»

أثناء تكريم فريق كلية الإعلام في جامعة عجمان (وام)
17 فبراير 2024 00:50

عجمان (وام)

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فازت كلية الإعلام في جامعة عجمان، بجائزة التميز الإعلامي في الدورة الـ 11 لجائزة الكويت للإبداع، والتي أقيمت برعاية عبد الرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة الكويتي، وذلك عن مشروع تخرجهم «ريختر». ويتناول المشروع قصة إنسانية مؤثرة مستوحاة من تجربة شخصية عميقة لفتاة فقدت عائلتها في زلزال مدمر، وتسلط الضوء على رحلتها المليئة بالتحديات والمعاناة بعد الفاجعة. وأعربت الدكتورة صفا عثمان، المشرفة على المشروع، عن فخرها بإنجاز الطلاب لافتة إلى أن «ريختر»، يعد ثمرة جهود مكثفة وإبداع ملهم من الطلاب عوض عصام الدين، وأحمد الحمامي، وأحمد حسين.

جامعة عجمان
الإمارات
عجمان
جائزة الكويت للإبداع
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