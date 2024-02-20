105 معلومات وشكاوى حول جرائم إلكترونية بحق الأطفال في دبي

دبي (الاتحاد)

تعاملت إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، مع 105 معلومات وشكاوى وتقارير وردت إلى «قسم جرائم الأطفال عبر الشبكات الإلكترونية»، والذي تم استحداثه منذ شهر سبتمبر من العام الماضي 2023 خصيصاً لمكافحة الجرائم الإلكترونية المرتكبة بحق الأطفال، في ظل الاعتماد المتزايد على الشبكات الإلكترونية والأدوات التكنولوجية الحديثة في مجمل حياتنا اليومية.

وأوضح النقيب أحمد الجلاف، رئيس قسم جرائم الأطفال عبر الشبكات الإلكترونية، أن إدارة المباحث الإلكترونية ومنذ تأسيسها، تستقبل كل المعلومات والشكاوى بشأن الجرائم الإلكترونية المختلفة، لكنها في العام الماضي ارتأت تخصيص فريق عمل خاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية ضد الأطفال، والتي ترد عبر منصة e-Crime. وأضاف «من هنا يأتي هذا القسم المُستحدث ليختص باستقبال الجرائم الإلكترونية الواقعة على الأطفال، سواء من خلال المعلومات أو الشكاوى الواردة والتحقق منها، أو التقارير الصادرة عن الدوريات الإلكترونية، والتي تتمكن من رصد وتحليل النمط الإجرامي الإلكتروني، سواء من داخل الدولة أو خارجها في الإنترنت، إلى جانب الاستعداد لاحتمالية ارتكاب جرائم مستقبلاً، عبر رصد أو تتبع أي أفعال تُخالف القانون، قبل أن يقوم مرتكبوها باستهداف ضحايا من الأطفال».

وبين أن القسم يختص بمكافحة الأساليب الإجرامية التي تتعلق بالتنمر الإلكتروني على الأطفال.