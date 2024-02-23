بدء تقييم مشاركات المدارس في «بيئتي الخضراء مستقبلي»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة عن بدء عملية تقييم أعمال ومشاريع المدارس المشاركة في المبادرة المجتمعية والتوعوية (بيئتي الخضراء مستقبلي) لعام 2024، تمهيداً لتكريم المتميزين في تطبيق المبادرة في حفل مقرر إقامته في نهاية الشهر الحالي.



مشاركة واسعة من المدارس الحكومية والخاصة

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة: إن المبادرة شهدت في نسختها الحالية مشاركة نوعية من مختلف المدارس من جميع إمارات الدولة، حيث بلغ إجمالي المدارس التي تقدمت بملفاتها 190 مدرسة من كافة المراحل الدراسية، وتوزعت هذه المدارس إلى 116 مدرسة حكومية و74 مدرسة خاصة”.

وأكدت أن الهيئة ومن خلال قسم التعليم البيئي بإدارة التنوع البيولوجي عملت على تطوير مبادرة (الشجر المستدام لأشجار الغاف وأشجار القرم) التي تم تنفيذها على مدى 8 سنوات ماضية، والاستفادة من مخرجاتها لإعادة إطلاق المبادرة بحلة جديدة تحت شعار (بيئتي الخضراء مستقبلي)، وقد تم تنفيذها خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي بالتعاون والشراكة مع كل من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة الشارقة للتعليم الخاص وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وبالتزامن مع استمرار عام الاستدامة لعام 2024.



الممارسات البيئية

وأشارت إلى أن فكرة المبادرة تنبثق من رؤية دولة الإمارات واهتمامها بشأن التركيز على تعزيز السلوكيات والممارسات الإيجابية لدى الأفراد ولا سيما طلبة المدارس تجاه البيئة وتقليل الممارسات الضارة بها، من خلال السعي إلى تطبيق أدوات علمية ومعرفية بهدف نشر الوعي فيما بينهم بأهمية التنمية المستدامة وترسيخ مفهومها لديهم وبيان دور هذه الممارسات في حماية البيئة البرية والبحرية وسلامة الهواء من التلوث، والمحافظة على الموارد الطبيعية والحد من تأثيرات تغير المناخ على الإنسان والحيوان والنبات.



إنجاح المبادرة

وأشادت رئيس الهيئة بالمشاركة الواسعة والاهتمام البالغ من إدارات المدارس وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والذين حرصوا خلال الفترة الماضية على تنفيذ العديد من الأنشطة البيئية المتميزة وبادروا إلى تنظيم وتطبيق الأنشطة التعليمية والتثقيفية التفاعلية المتنوعة التي تم تزويدهم بها من قبل قسم التعليم البيئي في إدارة التنوع البيولوجي وذلك حسب ما يتناسب مع المرحلة الدراسية التي تم اختيارها من قبل المدرسة للمشاركة في المبادرة، مع ربط تطبيق تلك الأنشطة بالمواد الدراسية مثل العلوم والفنون وغيرها من مواد المنهج الدراسي، وتضمينها في ملف المشاركة بالمبادرة.

ولفتت إلى أنه تم تقسيم أنواع الأنشطة المطلوب تطبيقها من قبل المدارس حسب كل مرحلة دراسية مستهدفة، حيث تم تخصيص برنامج أنشطة خاص بكل من فئة رياض الأطفال والحلقة الأولى من الصف الأول إلى الرابع، والحلقة الثانية من الصف الخامس إلى التاسع، وبرنامج أنشطة خاص بمدارس التعليم الثانوي.



المراكز الثلاثة

سيعقد حفل الإعلان عن المتميزين في نهاية الشهر الحالي، ويتضمن تكريم المراكز الثلاثة الأولى من كل مرحلة دراسية مستهدفة من خلال منحهم درع المبادرة، وشهادة تميز ومكافأة مالية قيمة، كما سيتم دعوة المدارس المشاركة لتقييم مدى نجاح وفائدة المبادرة من حيث تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة ومدى أثرها على الطلبة والعاملين في المدرسة وذلك من خلال إرسال استمارة تقييم إلكترونية شاملة للمبادرة.