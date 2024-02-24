الأحد 25 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تريندز» يحدّث منصة «المعرفة» لنقل المعلومة عبر قوالب متعددة

محمد العلي
25 فبراير 2024 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«تريندز» والمعهد البرازيلي الأفريقي يؤكدان أهمية البحث العلمي
«الطوارئ والأزمات» و«تريندز» يؤكدان تعاونهما العلمي والبحثي

أعلن مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» تحديث منصة تريندز «المعرفة»، مؤكداً شعاره «استشراف المستقبل بالمعرفة»، وذلك ضمن خططه التطويرية، وليعكس التزامه بتعزيز المعرفة والمعلومات المستندة إلى البحث العلمي في المنطقة والعالم.
وجاءت هذه الخطوة استكمالاً لمسيرة تريندز للبحوث والاستشارات في نشر المعرفة، وتعزيز التواصل العلمي، وتماشياً مع سعيه الدؤوب لتطوير أدواته ووسائله لخدمة مجتمع الباحثين والأكاديميين.
وتوفر منصة «تريندز المعرفة» عبر الواتساب محتوى غنياً ومتنوعاً بأساليب وقوالب عديدة، تركز على التقارير والدراسات وعروض الكتب في شتى المجالات، وذلك من خلال مادة مقروءة ومرئية، تستهدف تلبية احتياجات الباحثين والأكاديميين من المعلومات والتحليلات.
وتهدف المنصة إلى تعزيز التواصل الفعال بين تريندز ومجتمع الباحثين والأكاديميين، وتوفير منصة تفاعلية لمشاركة الأفكار والرؤى حول مختلف القضايا والتحديات، بما يعزز البحث العلمي، ويوفر قاعدة معرفية موثوقة من المعلومات والبيانات، تساهم في استشراف المستقبل.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، في تصريح له بهذه المناسبة: «نؤمن في تريندز بأن المعرفة هي مفتاح التقدم والتطور للمجتمعات. ونسعى من خلال تأكيد شعارنا (نستشرف المستقبل بالمعرفة) الذي اعتمده المركز منذ انطلاقه وتأسيسه إلى التأكيد على التزامنا بتقديم أفضل الخدمات والمنتجات التي تساعد على اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة للبحث العلمي القادر، ليس فقط على استشراف الأحداث، بل المشاركة في صنعها أيضاً».
وأضاف أن شعار «نستشرف المستقبل بالمعرفة» سيكون حاضراً في منصات «تريندز» كافة وفعالياته ومشاركاته في معارض الكتب والمؤتمرات والمنتديات المحلية والإقليمية والعالمية، بما يعكس روح وطبيعة تريندز البحثية المعرفية الاستشرافية، داعياً إلى متابعة «تريندز» وجهوده البحثية، والتفاعل مع مختلف الأنشطة والفعاليات التي ينظمها.
بدورها، قالت اليازية الحوسني، مديرة مكتب الاتصال الإعلامي في «تريندز»، إن تطوير منصة تريندز «المعرفة»، يهدف إلى تحسين نقل المعلومة المعرفية عبر قوالب متعددة تتسم بالمرونة لتعزيز نشر ثقافة المعرفة والبحث العلمي بين مختلف فئات المجتمع، وتشجيع الشباب والشابات، خاصة على الانخراط في مختلف مجالات المعرفة. وأشارت إلى أن شعار «استشراف المستقبل» يؤكد التزام «تريندز» كمركز بحث عالمي التوجه بتقديم الأدوات والموارد اللازمة لبدء رحلة المعرفة.
من جانبها، أكدت شما الكعبي، مدير إدارة مختبر تريندز الذكي، أهمية تعزيز ونشر رسالة المركز البحثية. وقالت إن مختبر تريندز الذكي يحرص على ترجمة هذا الشعار إلى تصاميم إبداعية جذابة تشجع وتدعم جهود المركز المعرفية، وتشجع على الانخراط في رحلة المعرفة.
وأضافت أن دور مختبر تريندز الذكي لا يقتصر على التصميم فقط، بل يعمل على تطوير أدوات معرفية مبتكرة تُتيح الوصول إلى المعلومات بسهولة ويسر عبر استخدام أحدث التقنيات الذكية، مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المُعزّز والافتراضي، لخلق تجربة معرفية تفاعلية وفريدة من نوعها.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
آخر الأخبار
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
عبدالله آل حامد خلال مشاركته في الدورة الاستثنائية للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام في إسطنبول (الصور من وام)
الأخبار العالمية
الإمارات تُشدد على تحقيق سلام شامل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة
25 فبراير 2024
الرئيس الأوكراني وقادة الاتحاد الأوروبي في كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
زعماء غربيون يتوافدون إلى كييف لإظهار الدعم
25 فبراير 2024
رجل يجلس على أنقاض منزله المدمر في مدينة رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إطار جديد» للتوصل إلى هدنة وإطلاق سراح المحتجزين في غزة
25 فبراير 2024
أزمة التمويل تهدد الانتخابات الأميركية بسيناريو عام 2000
الأخبار العالمية
أزمة التمويل تهدد الانتخابات الأميركية بسيناريو عام 2000
25 فبراير 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©