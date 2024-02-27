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بلدية العين تدشن أول موقع لمركبات التنزه والتخييم في المدينة

بلدية العين تدشن أول موقع لمركبات التنزه والتخييم في المدينة
27 فبراير 2024 14:43

دشنت بلدية مدينة العين منتزه "RV" الذي يعد أول موقع لمركبات التنزه والتخييم في المدينة، وذلك ضمن استراتيجية دائرة البلديات والنقل وخطة البلدية في استحداث وجهات سياحية جديدة.

وقال مطر صغير الظاهري مدير مشروع "منتزه RV"، إن المشروع يعد وجهة جديدة مميزة وآمنة للتخييم والتنزه، تضاف إلى الوجهات الترفيهية والطبيعية في مدينة العين، باعتبارها موقعاً مثالياً لتجربة التخييم التي وفرتها البلدية في هذا المتنزه من خلال تجهيز مساحات واسعة لاستيعاب سيارات المتنزهين ومحبي التخييم بجميع أحجامها، مشيراً إلى أن الموقع يتميز ببيئته الطبيعية وقربه من مجموعة من الأنشطة الترفيهية والسياحية مثل سوق سابع ومحطات التزود بالوقود، مما يجعله المكان الأمثل للعائلات وعشاق المغامرات.

وأضاف أن بلدية مدينة العين تحرص على توفير تجارب سياحية جديدة جاذبة للزوار ومحبي التخييم، إذ أتاحت خدمات مميزة في المنتزه تجعل التجربة مريحة وممتعة، موضحا أن بإمكان الراغبين الاستفادة من حجز المنتزه عبر موقع "RV" للتخييم عبر التسجيل واستكمال المتطلبات، مع تحديد مدة الإقامة كحد أقصى لمدة ثلاثة أيام، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الزوار للاستمتاع بخدمات المنتزه والتخييم.

وأضاف: "خصصت بلدية مدينة العين منطقتين للتخييم على طريق العين – ناهل، الأولى لمركبات التنزه وهي منطقة مسيجة بمساحة بلغت حوالي 539 ألف متر مربع، مع تزويدها بخدمات الإنارة والصرف الصحي وعربات الطعام، والثانية منطقة التخييم المفتوح التي تمتد من مخرج 25 إلى مدينة ناهل وبطول 18 كم لكل جانب من جانبي الطريق؛ حيث يسمح بالتخييم في هذه المنطقة على مسافة لا تزيد عن 1 كيلو متر باتجاه الداخل".

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وأوضح الظاهري أن بلدية مدينة العين حددت مجموعة من الاشتراطات للمحافظة على البيئة والحياة الفطرية المحيطة بالمنتزه، وفي مقدمتها الالتزام بإبراز رقم الحجز المخصص عند الدخول لمنطقة التخييم، وقيادة المركبات بالسرعة المنخفضة بحيث لا تتجاوز 20 كيلومترا في الساعة، مع ضرورة الالتزام بموقع الحجز وعدم تغييره.

وقال إنه يمنع منعاً باتاً قطع الأشجار أو العبث بأي ممتلكات عامة في منطقة التخييم، ويحظر استخدام مولدات الطاقة ذات الصوت العالي، وكذلك الأضواء الكاشفة، ومكبرات الصوت، فيما يسمح باستخدام المولدات ذات الصوت الخافت والصامتة.

وتتضمن تعليمات وضوابط التخييم، احترام خصوصية الآخرين، وعدم استخدام الدراجات النارية والترفيهية وغير المرخصة في المنطقة، بناء على تعليمات إدارة المرور والدوريات، إضافة إلى المحافظة على البيئة والتخلص من المخلفات بطرق سليمة ورميها في الأماكن المخصصة لذلك.

المصدر: وام
العين
بلدية العين
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