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جامعة الإمارات تنظم منتدى «المهارات المستقبلية والتوظيف»

مبارك الشامسي خلال المحاضرة (من المصدر)
1 مارس 2024 00:57

العين (الاتحاد)

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عقدت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة منتدى «المهارات المستقبلية والتوظيف»، والذي يهدف إلى جمع قادة التعليم والحكومة والصناعة وقطاع الأعمال، لإجراء مناقشات فعّالة حول الاتجاهات التعليمية المتطورة والمشهد المتغير بسرعة لاكتساب المواهب، وضرورة تزويد الطلاب بالمهارات الأساسية للتوظيف الناجح.
وشهد المنتدى الذي أقيم في المبنى الهلالي بالحرم الجامعي، حضور الشيخ الدكتور محمد مسلم بن حم العامري نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، وخلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور مبارك الشامسي، المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.
وأشارت الدكتورة خولة الكعبي - رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى: «أنه مع تقدم التكنولوجيا وتوسّع العولمة، يزداد تغير متطلبات سوق العمل بسرعة فائقة، ما يتطلب منا تسليط الضوء على أهمية مواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل، ودعم التعليم المرتكز على تطوير المهارات العملية لتعزيز القدرات التنافسية».
وتناول المتحدثون العديد من الموضوعات كان من أبرزها عرض تعريفي بعنوان «تشكيل وظائف الغد: رؤى من دبي»، قدمه خلفان بالهول، فيما قدم الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية محاضرة بعنوان «التكيف مع عصر الرقمنة: استراتيجيات لبناء مهارات الغد». 
وعُقدت خلال المنتدى جلسة حوارية بعنوان«تشكيل مستقبل التعليم المبني على المهارات»، تهدف إلى استكشاف استراتيجيات التعليم لتأمين المستقبل، من خلال تجهيز الطلاب للتنقل عبر التقدم التكنولوجي بفعالية.

جامعة الإمارات
الإمارات
مبارك الشامسي
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