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تدريب أصحاب الهمم على استخدام أجهزة طباعة وتصميم الجبائر الطبية

مشارك يعرض أحد الابتكارات (من المصدر)
1 مارس 2024 00:58

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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استعرض مركز مدينة زايد للرعاية والتأهيل، التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في مقر المركز، جهاز آيباد بمستشعر حراري مربوط على منصة تصميم طبية بلجيكية، لتصميم وطباعة الجبائر الطبية لحالات الكسر والعلاج، والتي قام المركز بتدريب الطلاب من أصحاب الإعاقات الخفية عليه، واستحداث مجالات أخرى لاستخداماته، وذلك ضمن أنشطة شهر الابتكار.
وقام الطالب محمد عبدالله الضحاك المنصوري بتقديم تجربة عملية أمام ممثلي مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية بتصوير مباشر لإحدى حالات الكسور، وتصميم شكل الجبيرة المناسبة للحالة، ورفعها على الجهاز، تمهيداً لاعتمادها من الاختصاصي الطبي قبل تصميمها وطباعتها في ورشة الطباعة ثلاثية الأبعاد، إحدى ورش التأهيل المهني بالمؤسسة، من خلال استخدام مواد مستدامة وصديقة للبيئة. وأكدت ريم سعيد المزروعي، مدير المركز، أن مركز مدينة زايد للرعاية والتأهيل يضم مجموعة متميزة من الطلاب الذين تحدوا المعوقات كافة، وحققوا إنجازات متعددة، بعد أن نجحوا في استثمار مواهبهم، وإبداعاتهم وإبراز طاقتهم الحقيقية، من خلال المشاركة في العديد من المسابقات الدولية، وحققوا فيها مراكز متقدمة.
وأوضحت أن الجهاز الجديد يعمل على استخدام تقنية المسح الضوئي لأخذ قياسات الجبائر وتصميمها بأحدث التقنيات الحديثة، ورفعها على منصة معتمدة تمر بمراحل اعتماد وجودة من قبل فني طبي مختص، واعتماد طبيب مباشر للحالة، وذلك بالتعاون مع جهات الاختصاص والشركاء التابعين لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ضمن مبادرات المؤسسة، لتمكين أصحاب الهمم في مختلف مجالات العمل والإنتاج، حسب قدرات وإمكانات كل فرد.

أصحاب الهمم
الإمارات
مركز مدينة زايد للرعاية والتأهيل
الظفرة
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