محمد بن زايد: في اليوم الدولي للمرأة.. نحيي المرأة في الإمارات وكل أنحاء العالم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرأة في الإمارات وكل أنحاء العالم، بمناسبة اليوم الدولي للمرأة.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في اليوم الدولي للمرأة، نحيي المرأة في الإمارات وكل أنحاء العالم، ونقدر إسهاماتها من أجل نهضة مجتمعها ووطنها. المرأة هي مصدر إلهام في العطاء والإنجاز، ودورها جوهري في صنع التقدم، وموقعها محوري في العمل من أجل مستقبل أفضل للبشرية».