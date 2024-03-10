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علوم الدار

«تريندز» و«إدراك» يتعاونان لتطوير محتوى رقمي باللغة العربية

محمد العلي وديفيد لازارو يوقعان الاتفاقية (من المصدر)
11 مارس 2024 02:10

أبوظبي (الاتحاد) 

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وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات ومنصة «إدراك» للتعليم الإلكتروني اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير محتوى رقمي متميز باللغة العربية، وذلك في إطار سعي الطرفين إلى تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة، وتمكين الأفراد من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في مختلف المجالات.
ووفقاً للاتفاقية، سيتعاون مركز تريندز و«إدراك» في تطوير وإنتاج مجموعة من البرامج والفعاليات والدراسات في مجالات متنوعة، تشمل العلوم والتكنولوجيا، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وغيرها من المجالات البحثية.
وأعرب الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، عن سعادته بتعاون المركز مع منصة «إدراك»، الرائدة في مجال التعليم الإلكتروني، والتابعة لمؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية، إيماناً منه بأهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في نشر المعرفة وتطوير محتوى تعليمي رقمي متميز يلبي احتياجات صناعة المستقبل واستشرافه بالمعرفة.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص «تريندز» على توسيع شراكاته العالمية، وتشكل خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافه في تعزيز المعرفة وثقافة التعلم مدى الحياة، وتمكين الأفراد من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة للمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل أفضل.
من جهته، أعرب ديفيد لازارو، الرئيس التنفيذي لمنصة «إدراك»، عن سعادته بالتعاون مع مركز تريندز، قائلاً: «نفتخر بشراكتنا مع (تريندز)، الذي يُعدّ من أهم المؤسسات البحثية في المنطقة»، مضيفاً أن هذه الشراكة ستساهم في إثراء محتوى «إدراك»، وتوفير برامج ومحتوى عالي الجودة تُلبي احتياجات الباحثين والمتعلمين وغيرهم في مختلف المجالات.
يذكر أن مركز تريندز للبحوث والاستشارات مؤسسة بحثية مستقلة، يهتم باستشراف المستقبل بالمعرفة، من خلال العديد من البرامج البحثية المتخصصة.
كما يشار إلى أن منصة «إدراك»، التابعة لمؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية، تهدف إلى توفير تعليم عالي الجودة، وتعمل بالشراكة مع edX، وهي إحدى المنصات التعليمية الإلكترونية الأولى على مستوى العالم، والتابعة لجامعة هارفارد الأميركية ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

اللغة العربية
تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
التعليم الإلكتروني
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